Шойгу рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения

Киевский режим с подачи западных стран «гонит на убой» бойцов ВСУ. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
«Киев с подачи западных кураторов продолжает „гнать на убой“ солдат, но это не изменит ситуацию», — заявил Шойгу на селекторном совещании Минобороны РФ. Он отметил, что это может затянуть конфликт. По его словам, российская армия продолжает сохранять стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения на Украине.
Ранее Сергей Шойгу сообщил, что российские силы сорвали контрнаступление ВСУ. По его словам, это было главной задачей для ВС РФ в 2023 году. Шойгу заявил, что за год на службу поступили 490 тысяч контрактников, передает «Национальная служба новостей».
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