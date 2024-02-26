Путин объяснил, почему россияне обязаны знать историю

Путин: история определяет основу национальной идентичности

26 февраля 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин акцентировал внимание на важности знания истории своей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин обратился к участникам церемонии вручения премии общества «Знание». В своей речи он обозначил важность просветительской деятельности для молодежи, которую вносят лауреаты премии «Знание». Особый акцент Путин сделал на важность понимания истории своей страны, без которого невозможно представить будущее России. Обращение президента опубликовано на его официальном сайте. «Подчеркну: история дает нам понимание своих корней, тех трудных, переломных рубежей, через которые прошли наши предки, создавая и защищая величие страны. Это важнейшие, определяющие вещи, которые служат основой национальной идентичности, делают нас единым народом. Ведь залог будущего страны, преемственности ее развития — в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она <…> знала историю своей страны, имена настоящих героев и созидателей», — подчеркнул Владимир Путин в своей речи. Он добавил, что лауреаты премии общества «Знание» занимаются просветительской деятельностью для молодого поколения. Западные страны убедились в исторических познаниях Владимира Путина после его интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Тогда в разговоре президент более 20 минут потратил на историческое просвещение журналиста и стран Запада в целом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин обратился к участникам церемонии вручения премии общества «Знание». В своей речи он обозначил важность просветительской деятельности для молодежи, которую вносят лауреаты премии «Знание». Особый акцент Путин сделал на важность понимания истории своей страны, без которого невозможно представить будущее России. Обращение президента опубликовано на его официальном сайте. «Подчеркну: история дает нам понимание своих корней, тех трудных, переломных рубежей, через которые прошли наши предки, создавая и защищая величие страны. Это важнейшие, определяющие вещи, которые служат основой национальной идентичности, делают нас единым народом. Ведь залог будущего страны, преемственности ее развития — в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она <…> знала историю своей страны, имена настоящих героев и созидателей», — подчеркнул Владимир Путин в своей речи. Он добавил, что лауреаты премии общества «Знание» занимаются просветительской деятельностью для молодого поколения. Западные страны убедились в исторических познаниях Владимира Путина после его интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Тогда в разговоре президент более 20 минут потратил на историческое просвещение журналиста и стран Запада в целом.