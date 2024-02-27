Шойгу обратился к военным Сил специальных операций

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Сил специальных операций (специально обученная, технически оснащенная группировка сил Минобороны РФ — прим. URA.RU). Он заявил, что эти подразделения достойно следуют законам боевого братства.
«Сегодня законам боевого братства достойно следуют Силы специальных операций. Являясь высокопрофессиональными войсками, они выполняют самые сложные задачи по защите государства. В ходе специальной военной операции демонстрируют безупречную выучку, проявляют мужество и героизм», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы в telegram-канале Минобороны.
Также министр подчеркнул, что День Сил специальных операций является олицетворением многовековых традиций русского воинства. Глава оборонного ведомства выразил уверенность в том, что российские бойцы будут защищать суверенитет и национальные интересы РФ.
Ранее Шойгу поздравил военных, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что российские бойцы самоотверженно выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства.
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