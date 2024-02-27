Шойгу обратился к военным Сил специальных операций

Шойгу: сегодня Силы спецопераций достойно следуют законам боевого братства
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, топ,  stock
Сергей Шойгу уверен, что Силы спецопераций будут и дальше защищать национальные интересы РФ Фото:

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Сил специальных операций (специально обученная, технически оснащенная группировка сил Минобороны РФ — прим. URA.RU). Он заявил, что эти подразделения достойно следуют законам боевого братства.

«Сегодня законам боевого братства достойно следуют Силы специальных операций. Являясь высокопрофессиональными войсками, они выполняют самые сложные задачи по защите государства. В ходе специальной военной операции демонстрируют безупречную выучку, проявляют мужество и героизм», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы в telegram-канале Минобороны.

Также министр подчеркнул, что День Сил специальных операций является олицетворением многовековых традиций русского воинства. Глава оборонного ведомства выразил уверенность в том, что российские бойцы будут защищать суверенитет и национальные интересы РФ.

Ранее Шойгу поздравил военных, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что российские бойцы самоотверженно выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства.

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Сил специальных операций (специально обученная, технически оснащенная группировка сил Минобороны РФ — прим. URA.RU). Он заявил, что эти подразделения достойно следуют законам боевого братства. «Сегодня законам боевого братства достойно следуют Силы специальных операций. Являясь высокопрофессиональными войсками, они выполняют самые сложные задачи по защите государства. В ходе специальной военной операции демонстрируют безупречную выучку, проявляют мужество и героизм», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы в telegram-канале Минобороны. Также министр подчеркнул, что День Сил специальных операций является олицетворением многовековых традиций русского воинства. Глава оборонного ведомства выразил уверенность в том, что российские бойцы будут защищать суверенитет и национальные интересы РФ. Ранее Шойгу поздравил военных, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что российские бойцы самоотверженно выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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