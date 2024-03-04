Мишустин впервые встретился с новым премьер-министром Казахстана

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Михаил Мишустин с рабочим визитом прибыл в Тюмень. Тюмень, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин (на фото) встретился с Олжасом Бектеновым в Доме Правительства Фото:

Началась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и его казахстанского коллеги Олжаса Бектенова. Это произошло в Доме Правительства в РФ.

«Добрый день, уважаемый Олжас Абаевич. Добро пожаловать», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит telegram-канал правительства России.

Премьер-министры двух стран обсудят сотрудничество в торговле, реализацию совместных проектов в энергетике и промышленности. Особое внимание будет уделено укреплению отношений в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других форматах, сообщили в российском кабмине.

Бектенов был назначен главой казахстанского правительства 6 февраля 2024 года. До этого он возглавлял антикоррупционную службу республики.

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Началась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и его казахстанского коллеги Олжаса Бектенова. Это произошло в Доме Правительства в РФ. «Добрый день, уважаемый Олжас Абаевич. Добро пожаловать», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит telegram-канал правительства России. Премьер-министры двух стран обсудят сотрудничество в торговле, реализацию совместных проектов в энергетике и промышленности. Особое внимание будет уделено укреплению отношений в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других форматах, сообщили в российском кабмине. Бектенов был назначен главой казахстанского правительства 6 февраля 2024 года. До этого он возглавлял антикоррупционную службу республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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