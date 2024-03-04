Мишустин впервые встретился с новым премьер-министром Казахстана

Началась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и его казахстанского коллеги Олжаса Бектенова. Это произошло в Доме Правительства в РФ.
«Добрый день, уважаемый Олжас Абаевич. Добро пожаловать», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит
Премьер-министры двух стран обсудят сотрудничество в торговле, реализацию совместных проектов в энергетике и промышленности. Особое внимание будет уделено укреплению отношений в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других форматах, сообщили в российском кабмине.
Бектенов был назначен главой казахстанского правительства 6 февраля 2024 года. До этого он возглавлял антикоррупционную службу республики.
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