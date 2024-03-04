Политика Мишустин впервые встретился с новым премьер-министром Казахстана 04 марта 2024 в 16:04 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин (на фото) встретился с Олжасом Бектеновым в Доме Правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Началась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и его казахстанского коллеги Олжаса Бектенова. Это произошло в Доме Правительства в РФ. «Добрый день, уважаемый Олжас Абаевич. Добро пожаловать», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит telegram-канал правительства России. Премьер-министры двух стран обсудят сотрудничество в торговле, реализацию совместных проектов в энергетике и промышленности. Особое внимание будет уделено укреплению отношений в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других форматах, сообщили в российском кабмине. Бектенов был назначен главой казахстанского правительства 6 февраля 2024 года. До этого он возглавлял антикоррупционную службу республики. Началась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и его казахстанского коллеги Олжаса Бектенова. Это произошло в Доме Правительства в РФ. «Добрый день, уважаемый Олжас Абаевич. Добро пожаловать», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит telegram-канал правительства России. Премьер-министры двух стран обсудят сотрудничество в торговле, реализацию совместных проектов в энергетике и промышленности. Особое внимание будет уделено укреплению отношений в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других форматах, сообщили в российском кабмине. Бектенов был назначен главой казахстанского правительства 6 февраля 2024 года. До этого он возглавлял антикоррупционную службу республики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям