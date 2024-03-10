10 марта 2024

В РПЦ запустили школу блогеров для священников

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, священник, отпевание, кадило, религия, православие
Первый набор из 10 священников уже прослушал курс обучения Фото:

Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) запустил пилотный курс для священнослужителей-блогеров. Об этом рассказал глава отдела, член Высшего церковного совета епископ Евфимий Луховицкий (Дмитрий Моисеев).

«Первый набор из 10 человек прошел обучение с 29 января по 8 февраля. Курс направлен на то, чтобы священники в своих блогах не теряли из виду главную цель деятельности <…> и могли избежать погружения в нецерковную повестку», — пояснил епископ в интервью «Ведомостям».

Православных блогеров учат, как правильно настраивать свет для видео, записывать звук и продвигать публикации в интернете. В планах РПЦ сделать курсы регулярными на базе одного из православных университетов или высших духовных учебных заведений, подчеркнул Луховицкий.

В прошлом году Минпросвещения РФ поддержало идею о введении в школах модуля о семье. В рамках предмета ученики будут общаться с педагогами и представителями РПЦ.

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Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) запустил пилотный курс для священнослужителей-блогеров. Об этом рассказал глава отдела, член Высшего церковного совета епископ Евфимий Луховицкий (Дмитрий Моисеев). «Первый набор из 10 человек прошел обучение с 29 января по 8 февраля. Курс направлен на то, чтобы священники в своих блогах не теряли из виду главную цель деятельности <…> и могли избежать погружения в нецерковную повестку», — пояснил епископ в интервью «Ведомостям». Православных блогеров учат, как правильно настраивать свет для видео, записывать звук и продвигать публикации в интернете. В планах РПЦ сделать курсы регулярными на базе одного из православных университетов или высших духовных учебных заведений, подчеркнул Луховицкий. В прошлом году Минпросвещения РФ поддержало идею о введении в школах модуля о семье. В рамках предмета ученики будут общаться с педагогами и представителями РПЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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