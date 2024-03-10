Общество В РПЦ запустили школу блогеров для священников 11 марта 2024 в 03:13 Размер текста - 17 + Первый набор из 10 священников уже прослушал курс обучения Фото: Илья Московец © URA.RU Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) запустил пилотный курс для священнослужителей-блогеров. Об этом рассказал глава отдела, член Высшего церковного совета епископ Евфимий Луховицкий (Дмитрий Моисеев). «Первый набор из 10 человек прошел обучение с 29 января по 8 февраля. Курс направлен на то, чтобы священники в своих блогах не теряли из виду главную цель деятельности <…> и могли избежать погружения в нецерковную повестку», — пояснил епископ в интервью «Ведомостям». Православных блогеров учат, как правильно настраивать свет для видео, записывать звук и продвигать публикации в интернете. В планах РПЦ сделать курсы регулярными на базе одного из православных университетов или высших духовных учебных заведений, подчеркнул Луховицкий. В прошлом году Минпросвещения РФ поддержало идею о введении в школах модуля о семье. В рамках предмета ученики будут общаться с педагогами и представителями РПЦ. Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) запустил пилотный курс для священнослужителей-блогеров. Об этом рассказал глава отдела, член Высшего церковного совета епископ Евфимий Луховицкий (Дмитрий Моисеев). «Первый набор из 10 человек прошел обучение с 29 января по 8 февраля. Курс направлен на то, чтобы священники в своих блогах не теряли из виду главную цель деятельности <…> и могли избежать погружения в нецерковную повестку», — пояснил епископ в интервью «Ведомостям». Православных блогеров учат, как правильно настраивать свет для видео, записывать звук и продвигать публикации в интернете. В планах РПЦ сделать курсы регулярными на базе одного из православных университетов или высших духовных учебных заведений, подчеркнул Луховицкий. В прошлом году Минпросвещения РФ поддержало идею о введении в школах модуля о семье. В рамках предмета ученики будут общаться с педагогами и представителями РПЦ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям