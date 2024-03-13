Путин признался, что был не готов к предложению Ельцина возглавить страну

13 марта 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин признался, что был не готов становиться президентом в 2000 году из-за масштабных проблем в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин признался, что был не готов, когда экс-глава страны Борис Ельцин предложил ему стать президентом. Об этом российский лидер рассказал в интервью Дмитрию Киселеву. «Когда Борис Ельцин предложил 25 лет назад баллотироваться в президенты, [я] был не готов. И не потому, что я чего-то испугался, а из-за масштаба задач — он был просто огромный», — признался Путин в ходе разговора с журналистом для телеканала «Россия 1». Российский глава также признался, что на тот момент масштаб проблем только увеличивался, что также давало почву для сомнений. Борис Ельцин досрочно ушел в отставку 31 декабря 1999 года. Перед этим в качестве своего преемника он выбрал Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин признался, что был не готов, когда экс-глава страны Борис Ельцин предложил ему стать президентом. Об этом российский лидер рассказал в интервью Дмитрию Киселеву. «Когда Борис Ельцин предложил 25 лет назад баллотироваться в президенты, [я] был не готов. И не потому, что я чего-то испугался, а из-за масштаба задач — он был просто огромный», — признался Путин в ходе разговора с журналистом для телеканала «Россия 1». Российский глава также признался, что на тот момент масштаб проблем только увеличивался, что также давало почву для сомнений. Борис Ельцин досрочно ушел в отставку 31 декабря 1999 года. Перед этим в качестве своего преемника он выбрал Владимира Путина.