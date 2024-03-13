Путин признался, что был не готов к предложению Ельцина возглавить страну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин признался, что был не готов становиться президентом в 2000 году из-за масштабных проблем в стране Фото:

Президент России Владимир Путин признался, что был не готов, когда экс-глава страны Борис Ельцин предложил ему стать президентом. Об этом российский лидер рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.

«Когда Борис Ельцин предложил 25 лет назад баллотироваться в президенты, [я] был не готов. И не потому, что я чего-то испугался, а из-за масштаба задач — он был просто огромный», — признался Путин в ходе разговора с журналистом для телеканала «Россия 1». Российский глава также признался, что на тот момент масштаб проблем только увеличивался, что также давало почву для сомнений.

Борис Ельцин досрочно ушел в отставку 31 декабря 1999 года. Перед этим в качестве своего преемника он выбрал Владимира Путина.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин признался, что был не готов, когда экс-глава страны Борис Ельцин предложил ему стать президентом. Об этом российский лидер рассказал в интервью Дмитрию Киселеву. «Когда Борис Ельцин предложил 25 лет назад баллотироваться в президенты, [я] был не готов. И не потому, что я чего-то испугался, а из-за масштаба задач — он был просто огромный», — признался Путин в ходе разговора с журналистом для телеканала «Россия 1». Российский глава также признался, что на тот момент масштаб проблем только увеличивался, что также давало почву для сомнений. Борис Ельцин досрочно ушел в отставку 31 декабря 1999 года. Перед этим в качестве своего преемника он выбрал Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...