Путин признался, что был не готов к предложению Ельцина возглавить страну

Президент России Владимир Путин признался, что был не готов, когда экс-глава страны Борис Ельцин предложил ему стать президентом. Об этом российский лидер рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.
«Когда Борис Ельцин предложил 25 лет назад баллотироваться в президенты, [я] был не готов. И не потому, что я чего-то испугался, а из-за масштаба задач — он был просто огромный», — признался Путин в ходе разговора с журналистом для телеканала «Россия 1». Российский глава также признался, что на тот момент масштаб проблем только увеличивался, что также давало почву для сомнений.
Борис Ельцин досрочно ушел в отставку 31 декабря 1999 года. Перед этим в качестве своего преемника он выбрал Владимира Путина.
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