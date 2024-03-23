Таксист-волонтер бесплатно вышел на маршрут для помощи пострадавшим в «Крокусе». Видео

23 марта 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

Таксист предлагает бесплатно отвезти пострадавших (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Таксист-волонтер бесплатно вышел на маршрут в Красногорске после теракта в «Крокус Сити Холле». Он стоит возле Красногорской больницы и ждет пассажиров, которым нужна помощь. «В девять часов мне позвонили, разбудили. Я поехал узнать, что к чему. В „Крокусе“ оцепление было, поэтому не было возможности кого-либо отвезти. Но я понял, что помощь нужна возле Красногорской больницы. Вот стою, жду до пяти утра. Если кого-нибудь нужно отвезти — пожалуйста», — рассказал таксист ТАСС. Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Сообщается, что огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме. На данный момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших, среди которых есть дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таксист-волонтер бесплатно вышел на маршрут в Красногорске после теракта в «Крокус Сити Холле». Он стоит возле Красногорской больницы и ждет пассажиров, которым нужна помощь. «В девять часов мне позвонили, разбудили. Я поехал узнать, что к чему. В „Крокусе“ оцепление было, поэтому не было возможности кого-либо отвезти. Но я понял, что помощь нужна возле Красногорской больницы. Вот стою, жду до пяти утра. Если кого-нибудь нужно отвезти — пожалуйста», — рассказал таксист ТАСС. Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Сообщается, что огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме. На данный момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших, среди которых есть дети.