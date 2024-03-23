Таксист-волонтер бесплатно вышел на маршрут для помощи пострадавшим в «Крокусе». Видео

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Общественная жизнь. Пермь , такси, шашечка такси
Таксист предлагает бесплатно отвезти пострадавших (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Таксист-волонтер бесплатно вышел на маршрут в Красногорске после теракта в «Крокус Сити Холле». Он стоит возле Красногорской больницы и ждет пассажиров, которым нужна помощь.

«В девять часов мне позвонили, разбудили. Я поехал узнать, что к чему. В „Крокусе“ оцепление было, поэтому не было возможности кого-либо отвезти. Но я понял, что помощь нужна возле Красногорской больницы. Вот стою, жду до пяти утра. Если кого-нибудь нужно отвезти — пожалуйста», — рассказал таксист ТАСС.

Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Сообщается, что огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме. На данный момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших, среди которых есть дети.

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Таксист-волонтер бесплатно вышел на маршрут в Красногорске после теракта в «Крокус Сити Холле». Он стоит возле Красногорской больницы и ждет пассажиров, которым нужна помощь. «В девять часов мне позвонили, разбудили. Я поехал узнать, что к чему. В „Крокусе“ оцепление было, поэтому не было возможности кого-либо отвезти. Но я понял, что помощь нужна возле Красногорской больницы. Вот стою, жду до пяти утра. Если кого-нибудь нужно отвезти — пожалуйста», — рассказал таксист ТАСС. Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Сообщается, что огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме. На данный момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших, среди которых есть дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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