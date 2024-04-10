Дорожники анонсировали планы на трассу между Челябинском и Екатеринбургом

Участок трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом будет улучшаться в плане качества полотна и дорожного сервиса. Об этом 10 апреля корреспонденту URA.RU сообщил заместитель главного инженера ФКУ Упрдор «Южный Урал» Валерий Поспелов.
«В планах до 2027 года доведение более 80% дорожного полотна до уровня высокого качества покрытия. Запроектирован ряд ремонтов для поддержания дорожного покрытия в отличном техническом состоянии. Будет отремонтирован 91 километр дороги», — сообщил Поспелов.
По словам Поспелова, дорога станет не только безопасной, но и максимально комфортной в плане дорожного сервиса. Здесь появятся новые, соответствующие требованиям пункты питания. Также вдоль трассы будут построены автосервисы и зарядки электромобилей. А незаконные объекты, построенные в 1990-е годы, будут ликвидированы. Также будут продолжены работы по освещению дороги, оборудованию дорожными знаками и разметкой из термопластика.
По мнению Поспелова, все это должно послужить развитию внутреннего туризма. В Челябинской области много туристических объектов, и необходимо, чтобы туристы комфортно и безопасно добирались до этих локаций.
Дорога между Челябинском и Екатеринбургом имеет протяженность около двухсот километров. В 2022 году она стала четырехполосной на всем своим протяжении. По словам Поспелова, это позволило кратно снизить аварийность на этом участке трассы.
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