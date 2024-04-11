«Москвич» раскрыл новый дизайн кроссовера. Фото

«Москвич» представил дизайн новой модели кроссовера «Москвич 8»

11 апреля 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Новая модель авто рассчитана на семь мест Фото: Илья Московец © URA.RU Российский автомобильный бренд «Москвич» представил дизайн своей новой модели — семейного семиместного кроссовера «Москвич 8». Первые изображения новинки были предоставлены пресс-службой компании. «„Москвич“ представил дизайн новой модели: семейного семиместного кроссовера „Москвич 8“», — сообщили в пресс-службе. Слова передает РИА Новости. «Москвич» представил дизайн новой модели Telegram-канал РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский автомобильный бренд «Москвич» представил дизайн своей новой модели — семейного семиместного кроссовера «Москвич 8». Первые изображения новинки были предоставлены пресс-службой компании. «„Москвич“ представил дизайн новой модели: семейного семиместного кроссовера „Москвич 8“», — сообщили в пресс-службе. Слова передает РИА Новости.