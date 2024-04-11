Новая модель авто рассчитана на семь мест
Российский автомобильный бренд «Москвич» представил дизайн своей новой модели — семейного семиместного кроссовера «Москвич 8». Первые изображения новинки были предоставлены пресс-службой компании.
«„Москвич“ представил дизайн новой модели: семейного семиместного кроссовера „Москвич 8“», — сообщили в пресс-службе. Слова передает РИА Новости.
«Москвич» представил дизайн новой модели
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.