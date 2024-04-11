«Москвич» раскрыл новый дизайн кроссовера. Фото

«Москвич» представил дизайн новой модели кроссовера «Москвич 8»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Показ «Москвича» для розыгрыша. Екатеринбург, руль автомобильный, москвич 6
Новая модель авто рассчитана на семь мест Фото:

Российский автомобильный бренд «Москвич» представил дизайн своей новой модели — семейного семиместного кроссовера «Москвич 8». Первые изображения новинки были предоставлены пресс-службой компании.

«„Москвич“ представил дизайн новой модели: семейного семиместного кроссовера „Москвич 8“», — сообщили в пресс-службе. Слова передает РИА Новости.

https://t.me/rian_ru/240789?single
«Москвич» представил дизайн новой модели

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский автомобильный бренд «Москвич» представил дизайн своей новой модели — семейного семиместного кроссовера «Москвич 8». Первые изображения новинки были предоставлены пресс-службой компании. «„Москвич“ представил дизайн новой модели: семейного семиместного кроссовера „Москвич 8“», — сообщили в пресс-службе. Слова передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...