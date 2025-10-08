Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Срочная новость
Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2025 года. Престижная награда присуждена ученым за фундаментальный вклад в создание и исследование металлорганических структур. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Нобелевского комитета по химии.
