Суд отказался закрыть процесс об изъятии имущества у отставного судьи ВС Момотова

Суд отказался закрыть дело об изъятии имущества у экс-судьи ВС Момотова
Суд отказался закрыть дело об изъятии имущества у экс-судьи ВС Момотова
Суд отказался закрыть дело об изъятии имущества у экс-судьи ВС Момотова

Останкинский районный суд Москвы отклонил ходатайство о закрытии процесса по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Разбирательство будет продолжено в открытом режиме.

«Суд постановил продолжить судебное разбирательство в открытом режиме, ходатайство представителя Момотова — отклонить», — заявила судья. Эту информацию передает издание ТАСС.

Представитель экс-судьи настаивал на закрытом процессе, ссылаясь на наличие в деле банковской и налоговой тайны. Однако Генпрокуратура возражала против этого, и суд согласился с позицией надзорного ведомства.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова стоимостью не менее 9 млрд рублей, включая 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на его компаньонов. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова в связи с его отставкой.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура требует конфискации активов на 9 млрд рублей у экс-главы Совета судей Виктора Момотова. Следствие утверждает, что перед назначением на должность он переоформил собственность на мать, сменив ей фамилию, а также мог быть связан с ОПГ и гостиничным бизнесом.

В случае доказательства вины Момотову грозит до 18 лет колонии строгого режима. Также он фигурирует в уголовном деле своего бывшего компаньона — совладельца сети отелей «Мартон» Андрея Марченко, арестованного за мошенничество.

