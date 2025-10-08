Россия ответила Молдавии на обвинения в угрозе национальной безопасности

Картаполов: РФ знает, как обращаться с врагами, если Молдавия считает ее таковой
По словам Картаполова, иного отношения к России со стороны Молдавии ожидать не стоит, пока страной управляет Майя Санду
По словам Картаполова, иного отношения к России со стороны Молдавии ожидать не стоит, пока страной управляет Майя Санду

Россия знает, как обращаться с врагами, если власти Молдавии считают ее таковой. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя новую военную стратегию Кишинева, в которой Москва названа главным фактором угрозы национальной безопасности.

«Раз они считают, что мы враги, мы знаем, как обращаться с нашими врагами», — сказал Картаполов. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что при президенте Майе Санду, которую он назвал «марионеткой Запада», иного отношения к России ждать не стоит. По его словам, в Молдавии «подавляется инакомыслие», и последние выборы подтверждают эту тенденцию.

Ранее стало известно, что правительство Молдавии утвердило стратегию национальной обороны на 2025–2035 годы, где Россия названа основной угрозой. В документе говорится о рисках расширения российского влияния, возможном создании «наземного коридора» к молдавским границам и сохранении российских миротворцев в Приднестровье. Стратегия определяет приоритеты безопасности республики и меры по укреплению обороноспособности, передает «Царьград».

