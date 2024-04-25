Матвиенко: власти России не собираются закрывать границы

25 апреля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Матвиенко заявила, что россиянам не запрещено ездить по миру Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти не планируют закрывать границы страны или препятствовать выезду граждан за рубеж. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это право людей ездить по миру. Когда они возвращаются домой, то говорят: а у нас все-таки лучше», — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости. Она особо подчеркнула, что Россия является открытой страной и у властей нет планов по закрытию границ. Также спикер Совфеда отметила, что в России ждут соотечественников, по разным причинам оказавшихся за рубежом. «Мы не собираемся запрещать въезд в нашу страну, кроме тех, кому запрещен въезд по объективным причинам. Мы ждем своих домой», — сказала Матвиенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские власти не планируют закрывать границы страны или препятствовать выезду граждан за рубеж. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это право людей ездить по миру. Когда они возвращаются домой, то говорят: а у нас все-таки лучше», — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости. Она особо подчеркнула, что Россия является открытой страной и у властей нет планов по закрытию границ. Также спикер Совфеда отметила, что в России ждут соотечественников, по разным причинам оказавшихся за рубежом. «Мы не собираемся запрещать въезд в нашу страну, кроме тех, кому запрещен въезд по объективным причинам. Мы ждем своих домой», — сказала Матвиенко.