17 августа 2025

«Внимание к деталям»: эксперт рассказала, какой букет лучше выбрать к 1 сентября и как сэкономить

Экономист Проданова: самостоятельно собранный букет к 1 сентября выйдет дешевле
Стоимость букетов, собранных самостоятельно, может быть дешевле на 50%. Тогда как готовые букеты обойдутся от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Об этом сообщила профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

«Компактные готовые букетики в сумочке или корзине, например, обойдутся родителям в 1,5-2,5 тыс. рублей», — приводит слова Продановой интернет-издание «Подмосковье сегодня». Кроме того, она отмечает, что если собрать и оформить букет самостоятельно, то его стоимость может оказаться практически на 50% ниже по сравнению с ценами на готовые композиции.

Она также добавила, что стоимость эффектных и объемных букетов составляет в среднем 5–8 тысяч рублей. В случае самостоятельного составления композиций, цена, к примеру, трех крупных кустовых хризантем будет около 800 рублей, роз — примерно 500 рублей, а на георгины и гладиолусы потребуется около 1,1 тысячи рублей. Так, родители могут подобрать вариант букета в зависимости от бюджета и предпочтений ребенка.

