17 августа 2025

Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом

Зеленский прибудет в Вашингтон примерно через 6,5 часа
Зеленский прибудет в Вашингтон примерно через 6,5 часа Фото:

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту вылетел в США 17 августа. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По словам Железняка, воздушное судно уже находится в пути и ожидается, что оно прибудет в Вашингтон примерно через шесть с половиной часов. «Самолет уже в воздухе и направляется в Вашингтон», — написал парламентарий в своем telegram-канале. Официальные детали программы визита в настоящий момент не раскрываются.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что визит европейских лидеров в Вашингтон не связан с необходимостью защищать украинского президента от возможного унижения. Вместе с тем, визит Зеленского в США проходит на фоне продолжающихся обсуждений поддержки Украины со стороны западных стран, передает RT.

