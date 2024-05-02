02 мая 2024

Задымление произошло на шахте в Караганде

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер, спуск в шахту
Более 180 горняков покинули шахту в Караганде из-за задымления Фото:

На шахте имени Костенко в Караганде произошло задымление. Об этом заявили в МЧС по Казахстану. В результате ЧП 187 горняков эвакуированы.

«В Караганде на шахте имени Костенко произошло задымление на четвертом конвейерном штреке пласта К3. Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано», — передает информацию МЧС ТАСС.

Предварительной причиной задымления называют попадание инородного тела на ролик нижнего полотна. В итоге произошло задымление конвейерной ленты.

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На шахте имени Костенко в Караганде произошло задымление. Об этом заявили в МЧС по Казахстану. В результате ЧП 187 горняков эвакуированы. «В Караганде на шахте имени Костенко произошло задымление на четвертом конвейерном штреке пласта К3. Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано», — передает информацию МЧС ТАСС. Предварительной причиной задымления называют попадание инородного тела на ролик нижнего полотна. В итоге произошло задымление конвейерной ленты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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