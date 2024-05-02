Задымление произошло на шахте в Караганде

Более 180 горняков покинули шахту в Караганде из-за задымления
На шахте имени Костенко в Караганде произошло задымление. Об этом заявили в МЧС по Казахстану. В результате ЧП 187 горняков эвакуированы.
«В Караганде на шахте имени Костенко произошло задымление на четвертом конвейерном штреке пласта К3. Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано», — передает информацию МЧС ТАСС.
Предварительной причиной задымления называют попадание инородного тела на ролик нижнего полотна. В итоге произошло задымление конвейерной ленты.
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