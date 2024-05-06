Путин: темпы роста экономики России в прошлом году были выше мировых

06 мая 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил высокий уровень работы правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство за проделанную работу в части развития экономики. Он отметил, что работа была выстроена грамотно с самого начала: и в период COVID-19, и через несколько месяцев, когда стране пришлось противостоять серьезным проблемам как в системе здравоохранения, так и в экономическом секторе. «У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой, по этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все так называемые государства так называемой большой семерки. Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали и, что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи, активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов», — сообщил президент. Правительство продолжает работу для роста экономики. Ранее глава правительства дал ряд поручений по развитию экономического предложения во всех отраслях, комплекс мероприятий правительство должны представить до 15 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство за проделанную работу в части развития экономики. Он отметил, что работа была выстроена грамотно с самого начала: и в период COVID-19, и через несколько месяцев, когда стране пришлось противостоять серьезным проблемам как в системе здравоохранения, так и в экономическом секторе. «У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой, по этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все так называемые государства так называемой большой семерки. Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали и, что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи, активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов», — сообщил президент. Правительство продолжает работу для роста экономики. Ранее глава правительства дал ряд поручений по развитию экономического предложения во всех отраслях, комплекс мероприятий правительство должны представить до 15 мая.