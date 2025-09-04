Пиарщица раскрыла, как распознать дипфейки в интернете

Глава PGR agency Бастрыкина: дипфейк отличается ошибками в мимике
Дипфейк можно распознать по ошибкам в мимике и голосе
Современные дипфейки отличаются высоким качеством. Обычным пользователям без специальных знаний становится все сложнее отличить обман. Поддельными могут быть как видео, так и голос. Руководитель агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина рассказала, что отличить обман можно двумя способами: визуально и с использованием специальных сервисов.

«Самостоятельно можно заметить ошибки в мимике, речи или в деталях изображения. Внимание и опыт тоже помогают. Но надежнее всего использовать программы и онлайн-сервисы, — цитирует издание „Подмосковье сегодня“ Бастрыкину.

Она также предупредила, что доверять не стоит даже видеопосланиям от родственников. «Если нет возможности проверить файл через программу, нужно внимательно изучить все детали и убедиться, что вас не пытаются обмануть», — добавила Бастрыкина.

О росте дипфейков за последние несколько лет заявила на Восточном экономическом форуме член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко. По ее словам, 96% таких материалов связаны с сексуальным контентом и чаще всего касаются насилия над детьми. На политические дипфейки приходится лишь 2%.

