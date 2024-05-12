Появились кадры с места обвала жилого дома в Белгороде

Гладков выложил кадры с места обрушения подъезда жилого дома в Белгороде

12 мая 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Гладков подтвердил разрушение подъезда (архивное фото) Фото: Василий Заболотных © URA.RU В Белгороде обрушились 10 этажей жилого дома после попадания ракеты ВСУ. Об этом официально заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания <…> обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он сообщил, что выехал на место происшествия. По данным telegram-канала Shot, минимум 15 человек могут находиться под завалами. ТАСС сообщает о двух пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде обрушились 10 этажей жилого дома после попадания ракеты ВСУ. Об этом официально заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания <…> обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он сообщил, что выехал на место происшествия. По данным telegram-канала Shot, минимум 15 человек могут находиться под завалами. ТАСС сообщает о двух пострадавших.