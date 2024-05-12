Появились кадры с места обвала жилого дома в Белгороде

Гладков выложил кадры с места обрушения подъезда жилого дома в Белгороде
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Обрушение дома Куйбышева 103. Пермь, мчс, обрушение дома
Гладков подтвердил разрушение подъезда (архивное фото) Фото:

В Белгороде обрушились 10 этажей жилого дома после попадания ракеты ВСУ. Об этом официально заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания <…> обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он сообщил, что выехал на место происшествия.

По данным telegram-канала Shot, минимум 15 человек могут находиться под завалами. ТАСС сообщает о двух пострадавших.

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В Белгороде обрушились 10 этажей жилого дома после попадания ракеты ВСУ. Об этом официально заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания <…> обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он сообщил, что выехал на место происшествия. По данным telegram-канала Shot, минимум 15 человек могут находиться под завалами. ТАСС сообщает о двух пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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