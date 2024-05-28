Председатель правительства Аргентины подал в отставку

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Новым председателем правительства назначен министр внутренних дел страны Гильермо Франкос Фото:

Председатель правительства Аргентины Николаса Поссе подал в отставку. Об этом информирует пресс-служба офиса президента страны. Новым председателем правительства назначен министр внутренних дел страны Гильермо Франкос.

«Офис президента сообщает, что Николас Поссе представил заявление об отставке с поста председателя правительства. Гильермо Франкос займет пост главы кабинета министров», — говорится в заявлении пресс-службы в соцсети Х.

Там отмечено, что после вступления в должность Франкоса, министерство внутренних дел Аргентины претерпит изменения в структуре. Оно будет преобразовано в секретариат, который также возглавит Франкос. Эти изменения отражают перестановки в высших эшелонах власти Аргентины и могут повлечь за собой дальнейшие кадровые решения и политические сдвиги, говорится в заявлении.

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Председатель правительства Аргентины Николаса Поссе подал в отставку. Об этом информирует пресс-служба офиса президента страны. Новым председателем правительства назначен министр внутренних дел страны Гильермо Франкос. «Офис президента сообщает, что Николас Поссе представил заявление об отставке с поста председателя правительства. Гильермо Франкос займет пост главы кабинета министров», — говорится в заявлении пресс-службы в соцсети Х. Там отмечено, что после вступления в должность Франкоса, министерство внутренних дел Аргентины претерпит изменения в структуре. Оно будет преобразовано в секретариат, который также возглавит Франкос. Эти изменения отражают перестановки в высших эшелонах власти Аргентины и могут повлечь за собой дальнейшие кадровые решения и политические сдвиги, говорится в заявлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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