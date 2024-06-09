Диетолог рассказала, чем опасны ранние фрукты и ягоды

Диетолог Соломатина: не стоит есть ранние ягоды, они могут быть токсичны
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Не стоит употреблять ранние фрукты и ягоды, это может вызвать удушье и кому
Не стоит употреблять ранние фрукты и ягоды, это может вызвать удушье и кому Фото:

В витаминный сезон необходимо быть особенно осторожными с употреблением ранних овощей, фруктов и ягод, так как эти продукты могут содержать в себе токсины. При использовании производителем стимуляторов роста и различных удобрений, продукты накапливают большое количество нитратов, которые могут стать ядом. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. 

«Стопроцентно застраховать себя от несчастных случаев и от того, что какой-нибудь токсин не попадет в наш организм с фруктами, овощами, специями, сухофруктами, достаточно сложно», — заявила Соломатина в беседе с «Царьградом». По словам диетолога, производители используют стимуляторы роста и удобрения для повышения урожайности и сохранности продукции, что может привести к накоплению вредных веществ (нитратов).

Опасность заключается в том, что нитраты могут превращаться в нитриты, вызывая кислородное голодание органов и тканей. У детей это может привести к удушью и коме, а также возможны аллергические реакции и анафилактический шок. Для защиты здоровья врач-диетолог советует избегать покупки ранних и несезонных продуктов, а также тщательно мыть и замачивать фрукты и овощи перед употреблением. 

Ранее Соломатина сообщила, что растительная, овощная диета диета может спасти от рака простаты. По словам врача-диетолога, она лучше всего подходит для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, так как в зелени, овощах и фруктах содержатся антиоксиданты, клетчатка, которые забирают на себя излишки холестерина. 

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В витаминный сезон необходимо быть особенно осторожными с употреблением ранних овощей, фруктов и ягод, так как эти продукты могут содержать в себе токсины. При использовании производителем стимуляторов роста и различных удобрений, продукты накапливают большое количество нитратов, которые могут стать ядом. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.  «Стопроцентно застраховать себя от несчастных случаев и от того, что какой-нибудь токсин не попадет в наш организм с фруктами, овощами, специями, сухофруктами, достаточно сложно», — заявила Соломатина в беседе с «Царьградом». По словам диетолога, производители используют стимуляторы роста и удобрения для повышения урожайности и сохранности продукции, что может привести к накоплению вредных веществ (нитратов). Опасность заключается в том, что нитраты могут превращаться в нитриты, вызывая кислородное голодание органов и тканей. У детей это может привести к удушью и коме, а также возможны аллергические реакции и анафилактический шок. Для защиты здоровья врач-диетолог советует избегать покупки ранних и несезонных продуктов, а также тщательно мыть и замачивать фрукты и овощи перед употреблением.  Ранее Соломатина сообщила, что растительная, овощная диета диета может спасти от рака простаты. По словам врача-диетолога, она лучше всего подходит для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, так как в зелени, овощах и фруктах содержатся антиоксиданты, клетчатка, которые забирают на себя излишки холестерина. 
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