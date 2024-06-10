Потерявшие деньги клиенты QIWI-банка смогут вернуть их осенью

В сентябре 2024 года могут быть полностью удовлетворены требования кредиторов QIWI-банка — клиенты смогут вернуть свои деньги. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников.
«Это позволит полностью погасить первую очередь — вкладчики-физлица, АСВ, заплатившее страховку в размере 1,4 млн рублей, а также 70% кредиторов третьей очереди, куда попадают владельцы электронных кошельков. Как мы считаем, полностью все требования кредиторов мы удовлетворим в сентябре», — рассказал на Петербургском экономическом форуме Мельников газете «Известия». Он подчеркнул, что в июле на выплаты будет отправлен 21 млрд рублей, которые есть на счетах QIWI.
Он добавил, что у QIWI банка достаточно денег, чтобы удовлетворить все требования кредиторов. По словам Мельникова, их первое собрание пройдет 13 июня. Сейчас заявилось 64 тысяч кредиторов с суммой требований 32,5 млрд рублей, однако из них 50 тыс. человек связаны с кошельками QIWI, и на них приходится 0,5 млрд рублей. По его словам, средняя сумма требования — 8 тысяч рублей.
Еще 21 февраля Центробанк России объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка, передает RT. По словам ЦБ, кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора. Уже 10 апреля Арбитражный суд Москвы постановил ликвидировать QIWI Банк. Подробнее о том, что случилось с деньгами вкладчиков, — в материале URA.RU.
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