Потерявшие деньги клиенты QIWI-банка смогут вернуть их осенью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Удовлетворить все требования кредиторов планируется уже в сентябре
Удовлетворить все требования кредиторов планируется уже в сентябре Фото:

В сентябре 2024 года могут быть полностью удовлетворены требования кредиторов QIWI-банка — клиенты смогут вернуть свои деньги. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников.

«Это позволит полностью погасить первую очередь — вкладчики-физлица, АСВ, заплатившее страховку в размере 1,4 млн рублей, а также 70% кредиторов третьей очереди, куда попадают владельцы электронных кошельков. Как мы считаем, полностью все требования кредиторов мы удовлетворим в сентябре», — рассказал на Петербургском экономическом форуме Мельников газете «Известия». Он подчеркнул, что в июле на выплаты будет отправлен 21 млрд рублей, которые есть на счетах QIWI. 

Он добавил, что у QIWI банка достаточно денег, чтобы удовлетворить все требования кредиторов. По словам Мельникова, их первое собрание пройдет 13 июня. Сейчас заявилось 64 тысяч кредиторов с суммой требований 32,5 млрд рублей, однако из них 50 тыс. человек связаны с кошельками QIWI, и на них приходится 0,5 млрд рублей. По его словам, средняя сумма требования — 8 тысяч рублей.

Еще 21 февраля Центробанк России объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка, передает RT. По словам ЦБ, кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора. Уже 10 апреля Арбитражный суд Москвы постановил ликвидировать QIWI Банк. Подробнее о том, что случилось с деньгами вкладчиков, — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сентябре 2024 года могут быть полностью удовлетворены требования кредиторов QIWI-банка — клиенты смогут вернуть свои деньги. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников. «Это позволит полностью погасить первую очередь — вкладчики-физлица, АСВ, заплатившее страховку в размере 1,4 млн рублей, а также 70% кредиторов третьей очереди, куда попадают владельцы электронных кошельков. Как мы считаем, полностью все требования кредиторов мы удовлетворим в сентябре», — рассказал на Петербургском экономическом форуме Мельников газете «Известия». Он подчеркнул, что в июле на выплаты будет отправлен 21 млрд рублей, которые есть на счетах QIWI.  Он добавил, что у QIWI банка достаточно денег, чтобы удовлетворить все требования кредиторов. По словам Мельникова, их первое собрание пройдет 13 июня. Сейчас заявилось 64 тысяч кредиторов с суммой требований 32,5 млрд рублей, однако из них 50 тыс. человек связаны с кошельками QIWI, и на них приходится 0,5 млрд рублей. По его словам, средняя сумма требования — 8 тысяч рублей. Еще 21 февраля Центробанк России объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка, передает RT. По словам ЦБ, кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора. Уже 10 апреля Арбитражный суд Москвы постановил ликвидировать QIWI Банк. Подробнее о том, что случилось с деньгами вкладчиков, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...