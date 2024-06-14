Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил командный пункт российских ВКС, где заслушал доклады и увидел работу самолетов Су-34 с применением авиабомб. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил, где заслушал доклады руководящего состава ВКС о выполняемых задачах родами войск Воздушно-космических сил», — пишет ведомство. Также ему показали работу самолетов Су-34, которые применяют авиабомбы с унифицированным модулем.
В рамках доклада Белоусову были показаны данные объективного контроля за боевой работой разведывательно-ударных комплексов, а также результаты уничтожения военной техники и живой силы ВСУ.
Также Андрею Белоусову продемонстрировали деятельность группы управления беспилотниками ВКС, оснащенной автоматизированными системами и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки. Группа в режиме реального времени обрабатывает данные от БПЛА, используя искусственный интеллект для выявления и идентификации объектов противника.
Ранее Белоусов сообщил, что ВСУ в мае потеряли 35 тысяч военных. Он добавил, что все попытки Украины нанести России стратегическое поражение обречены на провал. Также, по его словам, все цели СВО будут достигнуты, пишет Pravda.Ru.
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил командный пункт российских ВКС, где заслушал доклады и увидел работу самолетов Су-34 с применением авиабомб. Об этом сообщили в Минобороны России. «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил, где заслушал доклады руководящего состава ВКС о выполняемых задачах родами войск Воздушно-космических сил», — пишет ведомство. Также ему показали работу самолетов Су-34, которые применяют авиабомбы с унифицированным модулем. В рамках доклада Белоусову были показаны данные объективного контроля за боевой работой разведывательно-ударных комплексов, а также результаты уничтожения военной техники и живой силы ВСУ. Также Андрею Белоусову продемонстрировали деятельность группы управления беспилотниками ВКС, оснащенной автоматизированными системами и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки. Группа в режиме реального времени обрабатывает данные от БПЛА, используя искусственный интеллект для выявления и идентификации объектов противника. Ранее Белоусов сообщил, что ВСУ в мае потеряли 35 тысяч военных. Он добавил, что все попытки Украины нанести России стратегическое поражение обречены на провал. Также, по его словам, все цели СВО будут достигнуты, пишет Pravda.Ru.