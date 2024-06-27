Бастрыкин: в Москву за четыре месяца прибыли более 1,2 млн мигрантов

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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигранты, очередь , столпотворение, толпа
За четыре месяца в Россию прибыли около двух миллионов мигрантов, отметил Александр Бастрыкин Фото:

В Россию за четыре месяца прибыли около двух миллионов мигрантов. Об этом рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Только в Москву прибыли около 1,2 миллиона человек.

«За четыре месяца этого года в Москву прибыло 1,2 млн мигрантов», — подчеркнул Александр Бастрыкин. Его слова передает ТАСС. Он также добавил, что в также Санкт-Петербург приехали за этот период около 860 тысяч человек без российского гражданства.

Россия начала проводить ожесточенную миграционную политику. Минтруд отмечал, что в стране могут ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях экономики. Также в РФ теперь мигранты будут сдавать экзамен на знание русского языка только в специализированных вузах.

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В Россию за четыре месяца прибыли около двух миллионов мигрантов. Об этом рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Только в Москву прибыли около 1,2 миллиона человек. «За четыре месяца этого года в Москву прибыло 1,2 млн мигрантов», — подчеркнул Александр Бастрыкин. Его слова передает ТАСС. Он также добавил, что в также Санкт-Петербург приехали за этот период около 860 тысяч человек без российского гражданства. Россия начала проводить ожесточенную миграционную политику. Минтруд отмечал, что в стране могут ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях экономики. Также в РФ теперь мигранты будут сдавать экзамен на знание русского языка только в специализированных вузах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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