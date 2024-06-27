Бастрыкин: в Москву за четыре месяца прибыли более 1,2 млн мигрантов

В Россию за четыре месяца прибыли около двух миллионов мигрантов. Об этом рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Только в Москву прибыли около 1,2 миллиона человек.
«За четыре месяца этого года в Москву прибыло 1,2 млн мигрантов», — подчеркнул Александр Бастрыкин. Его слова передает ТАСС. Он также добавил, что в также Санкт-Петербург приехали за этот период около 860 тысяч человек без российского гражданства.
Россия начала проводить ожесточенную миграционную политику. Минтруд отмечал, что в стране могут ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях экономики. Также в РФ теперь мигранты будут сдавать экзамен на знание русского языка только в специализированных вузах.
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