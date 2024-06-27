Бастрыкин: в Москву за четыре месяца прибыли более 1,2 млн мигрантов

27 июня 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

За четыре месяца в Россию прибыли около двух миллионов мигрантов, отметил Александр Бастрыкин Фото: Илья Московец © URA.RU В Россию за четыре месяца прибыли около двух миллионов мигрантов. Об этом рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Только в Москву прибыли около 1,2 миллиона человек. «За четыре месяца этого года в Москву прибыло 1,2 млн мигрантов», — подчеркнул Александр Бастрыкин. Его слова передает ТАСС. Он также добавил, что в также Санкт-Петербург приехали за этот период около 860 тысяч человек без российского гражданства. Россия начала проводить ожесточенную миграционную политику. Минтруд отмечал, что в стране могут ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях экономики. Также в РФ теперь мигранты будут сдавать экзамен на знание русского языка только в специализированных вузах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Россию за четыре месяца прибыли около двух миллионов мигрантов. Об этом рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Только в Москву прибыли около 1,2 миллиона человек. «За четыре месяца этого года в Москву прибыло 1,2 млн мигрантов», — подчеркнул Александр Бастрыкин. Его слова передает ТАСС. Он также добавил, что в также Санкт-Петербург приехали за этот период около 860 тысяч человек без российского гражданства. Россия начала проводить ожесточенную миграционную политику. Минтруд отмечал, что в стране могут ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях экономики. Также в РФ теперь мигранты будут сдавать экзамен на знание русского языка только в специализированных вузах.