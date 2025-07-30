Италия вызвала посла РФ из-за «списка русофобов» с президентом Маттареллой

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В Италии вызвали посла РФ в МИД
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Посол России в Италии вызван в Министерство иностранных дел из-за публикации о русофобии. Об этом сообщили в итальянском дипломатическом ведомстве.

Российского посла в Риме пригласили на встречу в связи с тем, что президент Италии Серджо Маттарелла и другие должностные лица были включены в список предполагаемых русофобов. Этот перечень включает тех, чьи заявления содержали русофобские элементы. Об этом сообщает ТАСС.

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Посол России в Италии вызван в Министерство иностранных дел из-за публикации о русофобии. Об этом сообщили в итальянском дипломатическом ведомстве. Российского посла в Риме пригласили на встречу в связи с тем, что президент Италии Серджо Маттарелла и другие должностные лица были включены в список предполагаемых русофобов. Этот перечень включает тех, чьи заявления содержали русофобские элементы. Об этом сообщает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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