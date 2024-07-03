Командир ВСУ выстрелил в спину солдату по странной причине

Командир выстрелил в спину военнослужащему ВСУ. Последний предпочел оказать первую помощь своему товарищу, а не старшему по званию.
«Раненый рядом ползал со вчерашней ночи… Его старший выстрелил ему в спину, за то что он первую помощь оказал не командиру, а такому же, как он сам. За это старший ранил его», — рассказал в telegram-канале RT командир российского взвода с позывным Ворон. «Вот он полз, куда мог, дополз сюда ночью, и всю ночь воды просил», — уточняет военный.
Ранее украинские военные уже демонстрировали противоестественное поведение. Так, российский разведывательный дрон снял, как двое бойцов ВСУ расстреляли своих сослуживцев у правого берега Днепра.
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