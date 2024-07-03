03 июля 2024

Командир ВСУ выстрелил в спину солдату по странной причине

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Вооруженные силы Украины. stock, снайпер, винтовка, свд, всу,  stock
Последний предпочел оказать первую помощь своему товарищу, а не старшему по званию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командир выстрелил в спину военнослужащему ВСУ. Последний предпочел оказать первую помощь своему товарищу, а не старшему по званию.

«Раненый рядом ползал со вчерашней ночи… Его старший выстрелил ему в спину, за то что он первую помощь оказал не командиру, а такому же, как он сам. За это старший ранил его», — рассказал в telegram-канале RT командир российского взвода с позывным Ворон. «Вот он полз, куда мог, дополз сюда ночью, и всю ночь воды просил», — уточняет военный.

Ранее украинские военные уже демонстрировали противоестественное поведение. Так, российский разведывательный дрон снял, как двое бойцов ВСУ расстреляли своих сослуживцев у правого берега Днепра.

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Командир выстрелил в спину военнослужащему ВСУ. Последний предпочел оказать первую помощь своему товарищу, а не старшему по званию. «Раненый рядом ползал со вчерашней ночи… Его старший выстрелил ему в спину, за то что он первую помощь оказал не командиру, а такому же, как он сам. За это старший ранил его», — рассказал в telegram-канале RT командир российского взвода с позывным Ворон. «Вот он полз, куда мог, дополз сюда ночью, и всю ночь воды просил», — уточняет военный. Ранее украинские военные уже демонстрировали противоестественное поведение. Так, российский разведывательный дрон снял, как двое бойцов ВСУ расстреляли своих сослуживцев у правого берега Днепра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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