Полковник СБУ Стариков сообщил, когда начнется генеральное сражение СВО

Экс-полковник СБУ сообщил о генеральном сражении на Украине в августе—сентябре

13 июля 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Генеральное сражение на Украине ожидается этим летом, считает экс-полковник СБУ Стариков: Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отставной полковник СБУ Олег Стариков предположил, что на Украине может развернуться крупное военное столкновение к концу лета. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале ПолитЭксперт. «Будет какое-то военное событие в августе—сентябре, которое я называю генеральным сражением», — отметил Стариков. По мнению эксперта, текущая обстановка на Украине складывается таким образом, что к указанному периоду можно ожидать значительного обострения ситуации, которое может привести к широкомасштабным боевым действиям. Президент России Владимир Путин заявлял, что готов обсудить условия по завершению СВО. При этом он отметил, что Москва настаивает на выводе ВСУ из четырех регионов. В частности, президент Украины Владимир Зеленский допустил на конференции в Швейцарии, что Украина может начать переговоры с РФ на втором саммите, если Москва будет «уважать территориальную целостность» Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отставной полковник СБУ Олег Стариков предположил, что на Украине может развернуться крупное военное столкновение к концу лета. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале ПолитЭксперт. «Будет какое-то военное событие в августе—сентябре, которое я называю генеральным сражением», — отметил Стариков. По мнению эксперта, текущая обстановка на Украине складывается таким образом, что к указанному периоду можно ожидать значительного обострения ситуации, которое может привести к широкомасштабным боевым действиям. Президент России Владимир Путин заявлял, что готов обсудить условия по завершению СВО. При этом он отметил, что Москва настаивает на выводе ВСУ из четырех регионов. В частности, президент Украины Владимир Зеленский допустил на конференции в Швейцарии, что Украина может начать переговоры с РФ на втором саммите, если Москва будет «уважать территориальную целостность» Украины.