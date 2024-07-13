13 июля 2024

Полковник СБУ Стариков сообщил, когда начнется генеральное сражение СВО

Экс-полковник СБУ сообщил о генеральном сражении на Украине в августе—сентябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральное сражение на Украине ожидается этим летом, считает экс-полковник СБУ Стариков: Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отставной полковник СБУ Олег Стариков предположил, что на Украине может развернуться крупное военное столкновение к концу лета. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале ПолитЭксперт.

«Будет какое-то военное событие в августе—сентябре, которое я называю генеральным сражением», — отметил Стариков. По мнению эксперта, текущая обстановка на Украине складывается таким образом, что к указанному периоду можно ожидать значительного обострения ситуации, которое может привести к широкомасштабным боевым действиям.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов обсудить условия по завершению СВО. При этом он отметил, что Москва настаивает на выводе ВСУ из четырех регионов. В частности, президент Украины Владимир Зеленский допустил на конференции в Швейцарии, что Украина может начать переговоры с РФ на втором саммите, если Москва будет «уважать территориальную целостность» Украины.

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Отставной полковник СБУ Олег Стариков предположил, что на Украине может развернуться крупное военное столкновение к концу лета. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале ПолитЭксперт. «Будет какое-то военное событие в августе—сентябре, которое я называю генеральным сражением», — отметил Стариков. По мнению эксперта, текущая обстановка на Украине складывается таким образом, что к указанному периоду можно ожидать значительного обострения ситуации, которое может привести к широкомасштабным боевым действиям. Президент России Владимир Путин заявлял, что готов обсудить условия по завершению СВО. При этом он отметил, что Москва настаивает на выводе ВСУ из четырех регионов. В частности, президент Украины Владимир Зеленский допустил на конференции в Швейцарии, что Украина может начать переговоры с РФ на втором саммите, если Москва будет «уважать территориальную целостность» Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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