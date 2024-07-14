Диетолог раскрыла верный способ, что нужно делать во время еды, чтобы похудеть

Чтобы похудеть стоит придерживаться осознанного питания. Об этом сообщила диетолог Сара Абдула из The Slimming Clinic. По ее словам, полное внимание к своей еде, чувствам, голоду и сигналам сытости может помочь в управлении весом.
«Не спешите, наслаждайтесь каждым кусочком и прислушивайтесь к сигналам голода и сытости вашего тела. Осознанное питание может помочь предотвратить переедание и способствовать выбору более здоровой пищи», — заявила диетолог газете Echo. Она отметила, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что входит в рацион, стоит обратить внимание на то, как проходят трапезы.
Ранее кардиолог Лаура Картрайт сообщала, что для правильного похудения стоит выполнять аэробные упражнения в сочетании со сбалансированным питанием. По ее словам, для корректировки веса также полезны и силовые тренировки, пилатес и йога.
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