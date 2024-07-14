Диетолог раскрыла верный способ, что нужно делать во время еды, чтобы похудеть

Диетолог Абдула: чтобы управлять своим весом надо держаться осознанного питания
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы похудеть, надо придерживаться осознанного питания, заявила диетолог
Чтобы похудеть, надо придерживаться осознанного питания, заявила диетолог Фото:

Чтобы похудеть стоит придерживаться осознанного питания. Об этом сообщила диетолог Сара Абдула из The Slimming Clinic. По ее словам, полное внимание к своей еде, чувствам, голоду и сигналам сытости может помочь в управлении весом. 

«Не спешите, наслаждайтесь каждым кусочком и прислушивайтесь к сигналам голода и сытости вашего тела. Осознанное питание может помочь предотвратить переедание и способствовать выбору более здоровой пищи», — заявила диетолог газете Echo. Она отметила, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что входит в рацион, стоит обратить внимание на то, как проходят трапезы.

Ранее кардиолог Лаура Картрайт сообщала, что для правильного похудения стоит выполнять аэробные упражнения в сочетании со сбалансированным питанием. По ее словам, для корректировки веса также полезны и силовые тренировки, пилатес и йога.

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Чтобы похудеть стоит придерживаться осознанного питания. Об этом сообщила диетолог Сара Абдула из The Slimming Clinic. По ее словам, полное внимание к своей еде, чувствам, голоду и сигналам сытости может помочь в управлении весом.  «Не спешите, наслаждайтесь каждым кусочком и прислушивайтесь к сигналам голода и сытости вашего тела. Осознанное питание может помочь предотвратить переедание и способствовать выбору более здоровой пищи», — заявила диетолог газете Echo. Она отметила, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что входит в рацион, стоит обратить внимание на то, как проходят трапезы. Ранее кардиолог Лаура Картрайт сообщала, что для правильного похудения стоит выполнять аэробные упражнения в сочетании со сбалансированным питанием. По ее словам, для корректировки веса также полезны и силовые тренировки, пилатес и йога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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