25 июля 2024

«ОН»: в доме Каспийска заблокированы подозреваемые в подготовке терактов

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, полиция, омон
Ведутся переговоры с подозреваемыми Фото:

Подозреваемые в причастности к подготовке терактов заблокированы в одной из квартир многоэтажки в Каспийске (Дагестан). Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«По предварительной информации, в одной из квартир заблокированы подозреваемые в причастности к подготовке терактов», — передает telegram-канал. Также сообщается, что ведутся переговоры с подозреваемыми.

Ране сообщалось, что в Каспийске эвакуированы жители одного из многоэтажных домов. Уточнялось, что в одно из квартир закрылись неизвестные и угрожают взрывом.

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Подозреваемые в причастности к подготовке терактов заблокированы в одной из квартир многоэтажки в Каспийске (Дагестан). Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «По предварительной информации, в одной из квартир заблокированы подозреваемые в причастности к подготовке терактов», — передает telegram-канал. Также сообщается, что ведутся переговоры с подозреваемыми. Ране сообщалось, что в Каспийске эвакуированы жители одного из многоэтажных домов. Уточнялось, что в одно из квартир закрылись неизвестные и угрожают взрывом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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