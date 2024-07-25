«ОН»: в доме Каспийска заблокированы подозреваемые в подготовке терактов

25 июля 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Ведутся переговоры с подозреваемыми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подозреваемые в причастности к подготовке терактов заблокированы в одной из квартир многоэтажки в Каспийске (Дагестан). Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «По предварительной информации, в одной из квартир заблокированы подозреваемые в причастности к подготовке терактов», — передает telegram-канал. Также сообщается, что ведутся переговоры с подозреваемыми. Ране сообщалось, что в Каспийске эвакуированы жители одного из многоэтажных домов. Уточнялось, что в одно из квартир закрылись неизвестные и угрожают взрывом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемые в причастности к подготовке терактов заблокированы в одной из квартир многоэтажки в Каспийске (Дагестан). Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «По предварительной информации, в одной из квартир заблокированы подозреваемые в причастности к подготовке терактов», — передает telegram-канал. Также сообщается, что ведутся переговоры с подозреваемыми. Ране сообщалось, что в Каспийске эвакуированы жители одного из многоэтажных домов. Уточнялось, что в одно из квартир закрылись неизвестные и угрожают взрывом.