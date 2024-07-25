В Каспийске неизвестные закрылись в квартире многоэтажки и угрожают взрывом

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Митинг День защитника отечества. Пермь, полиция, омон, росгвардия
На месте ЧП работает ОМОН Фото:

В Каспийске (Дагестан) неизвестные, закрывшись в квартире многоэтажного дома, угрожают взрывом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что жителей эвакуировали.

«Неизвестные засели в квартире жилого дома в дагестанском городе Каспийске и угрожают взрывом», — передает информацию местных жителей Shot. На месте ЧП находятся представители ОМОН и МВД. Прошла эвакуация жителей многоэтажки.

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В Каспийске (Дагестан) неизвестные, закрывшись в квартире многоэтажного дома, угрожают взрывом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что жителей эвакуировали. «Неизвестные засели в квартире жилого дома в дагестанском городе Каспийске и угрожают взрывом», — передает информацию местных жителей Shot. На месте ЧП находятся представители ОМОН и МВД. Прошла эвакуация жителей многоэтажки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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