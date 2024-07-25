В Каспийске неизвестные закрылись в квартире многоэтажки и угрожают взрывом

25 июля 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работает ОМОН Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Каспийске (Дагестан) неизвестные, закрывшись в квартире многоэтажного дома, угрожают взрывом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что жителей эвакуировали. «Неизвестные засели в квартире жилого дома в дагестанском городе Каспийске и угрожают взрывом», — передает информацию местных жителей Shot. На месте ЧП находятся представители ОМОН и МВД. Прошла эвакуация жителей многоэтажки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каспийске (Дагестан) неизвестные, закрывшись в квартире многоэтажного дома, угрожают взрывом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что жителей эвакуировали. «Неизвестные засели в квартире жилого дома в дагестанском городе Каспийске и угрожают взрывом», — передает информацию местных жителей Shot. На месте ЧП находятся представители ОМОН и МВД. Прошла эвакуация жителей многоэтажки.