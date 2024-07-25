В Каспийске неизвестные закрылись в квартире многоэтажки и угрожают взрывом

На месте ЧП работает ОМОН
В Каспийске (Дагестан) неизвестные, закрывшись в квартире многоэтажного дома, угрожают взрывом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что жителей эвакуировали.
«Неизвестные засели в квартире жилого дома в дагестанском городе Каспийске и угрожают взрывом», — передает информацию местных жителей Shot. На месте ЧП находятся представители ОМОН и МВД. Прошла эвакуация жителей многоэтажки.
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