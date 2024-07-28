Более 30 стран наблюдали за военной мощью российского флота: как прошел парад ко Дню ВМФ. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге 28 июля прошел Военно-морской парад ко дню ВМФ

28 июля 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Всего в торжественном параде приняло участие более 20 надводных кораблей, одна подводная лодка и четыре парусных судна Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Военно-морской парад, приуроченный ко дню Военно-морского флота (ВМФ), прошел в Санкт-Петербурге 28 июля. На праздник приехал президент России Владимир Путин, вместе с ним на торжестве также присутствовали представители из Мексики, Индии, Эквадора, Ирака и африканских стран. «Россия — морская держава, и в День Военно-морского флота за нее испытывается особая гордость», — заявил Путин, принимая Главный военно-морской парад. Кроме того, российский лидер также высказался по актуальным темам. Он заявил, что в случае размещения американских дальнобойных ракет в Германии, Россия снимет мораторий на размещение своего оружия. Отмечается, что в этот раз в параде приняли участие корабли из Алжира, Индии и Китая. Всего парад посетили представители из 31 страны Глобального Юга. Как в этот раз прошел парад ВМФ — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военно-морской парад, приуроченный ко дню Военно-морского флота (ВМФ), прошел в Санкт-Петербурге 28 июля. На праздник приехал президент России Владимир Путин, вместе с ним на торжестве также присутствовали представители из Мексики, Индии, Эквадора, Ирака и африканских стран. «Россия — морская держава, и в День Военно-морского флота за нее испытывается особая гордость», — заявил Путин, принимая Главный военно-морской парад. Кроме того, российский лидер также высказался по актуальным темам. Он заявил, что в случае размещения американских дальнобойных ракет в Германии, Россия снимет мораторий на размещение своего оружия. Отмечается, что в этот раз в параде приняли участие корабли из Алжира, Индии и Китая. Всего парад посетили представители из 31 страны Глобального Юга. Как в этот раз прошел парад ВМФ — в фоторепортаже URA.RU.