Петербургские генералы не признали вину во взятках в 64,6 млн рублей

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Четверо генералов Санкт-Петербурга отказались признать вину по делу о взятках Фото:

Генералы Санкт-Петербурга Иван Абакумов, Алексей Семенов, Сергей Умнов и Елена Копьева отказались признать вину о взятках в размере 64,6 миллионов рублей. Обвинительное заключение было зачитано на очередном заседании Хамовнического районного суда Москвы.

«Обвинение составлено таким образом, чтобы лишить суд возможности вынести оправдательный приговор. Виновным я себя не признаю», — высказался за всех подсудимых Сергей Умнов. Его слова передает корреспондент «Известий» из зала суда. Генерал добавил, что обвинение не конкретно и ему не понятно, составлено из «модальных глаголов» и не содержит в себе событие преступления.

Ранее стало известно, что суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела, связанного с коррупционным скандалом в рядах бывшего руководства полиции Санкт-Петербурга. Обвинение было предъявлено экс-помощнику главы МВД и бывшему начальнику городского главка министерства Сергею Умнову и троим его бывшим высокопоставленным сослуживцам.

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Генералы Санкт-Петербурга Иван Абакумов, Алексей Семенов, Сергей Умнов и Елена Копьева отказались признать вину о взятках в размере 64,6 миллионов рублей. Обвинительное заключение было зачитано на очередном заседании Хамовнического районного суда Москвы. «Обвинение составлено таким образом, чтобы лишить суд возможности вынести оправдательный приговор. Виновным я себя не признаю», — высказался за всех подсудимых Сергей Умнов. Его слова передает корреспондент «Известий» из зала суда. Генерал добавил, что обвинение не конкретно и ему не понятно, составлено из «модальных глаголов» и не содержит в себе событие преступления. Ранее стало известно, что суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела, связанного с коррупционным скандалом в рядах бывшего руководства полиции Санкт-Петербурга. Обвинение было предъявлено экс-помощнику главы МВД и бывшему начальнику городского главка министерства Сергею Умнову и троим его бывшим высокопоставленным сослуживцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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