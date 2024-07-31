Петербургские генералы не признали вину во взятках в 64,6 млн рублей

31 июля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Четверо генералов Санкт-Петербурга отказались признать вину по делу о взятках Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Генералы Санкт-Петербурга Иван Абакумов, Алексей Семенов, Сергей Умнов и Елена Копьева отказались признать вину о взятках в размере 64,6 миллионов рублей. Обвинительное заключение было зачитано на очередном заседании Хамовнического районного суда Москвы. «Обвинение составлено таким образом, чтобы лишить суд возможности вынести оправдательный приговор. Виновным я себя не признаю», — высказался за всех подсудимых Сергей Умнов. Его слова передает корреспондент «Известий» из зала суда. Генерал добавил, что обвинение не конкретно и ему не понятно, составлено из «модальных глаголов» и не содержит в себе событие преступления. Ранее стало известно, что суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела, связанного с коррупционным скандалом в рядах бывшего руководства полиции Санкт-Петербурга. Обвинение было предъявлено экс-помощнику главы МВД и бывшему начальнику городского главка министерства Сергею Умнову и троим его бывшим высокопоставленным сослуживцам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генералы Санкт-Петербурга Иван Абакумов, Алексей Семенов, Сергей Умнов и Елена Копьева отказались признать вину о взятках в размере 64,6 миллионов рублей. Обвинительное заключение было зачитано на очередном заседании Хамовнического районного суда Москвы. «Обвинение составлено таким образом, чтобы лишить суд возможности вынести оправдательный приговор. Виновным я себя не признаю», — высказался за всех подсудимых Сергей Умнов. Его слова передает корреспондент «Известий» из зала суда. Генерал добавил, что обвинение не конкретно и ему не понятно, составлено из «модальных глаголов» и не содержит в себе событие преступления. Ранее стало известно, что суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела, связанного с коррупционным скандалом в рядах бывшего руководства полиции Санкт-Петербурга. Обвинение было предъявлено экс-помощнику главы МВД и бывшему начальнику городского главка министерства Сергею Умнову и троим его бывшим высокопоставленным сослуживцам.