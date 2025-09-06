Врач рассказал об опасности тихого характера у младенца

Медик Новокриницкий: тихий характер у младенца может быть признаком расстройства
По словам медика, тревожный знак, если ребенок к 2-3 месяцам не улыбается в ответ
Тихий и «удобный» младенец может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Поэтому родителям стоит уделить особое внимание, когда новорожденный проявляет чрезмерную сонливость, самостоятельно не просыпается для кормления и его трудно разбудить, чтобы покормить. Об этом рассказал медик, эксперт по двигательному развитию младенцев, детский массажист, инструктор по лечебной физкультуре Игорь Новокриницкий.

«Норма для новорожденного: 8-12 кормлений в сутки, пропускать их нельзя. Также должно насторожить, если грудничок вяло сосет грудь, быстро устает, плохо набирает вес. Если малыш почти не кричит или кричит очень редко, <...> то это скорее признак незрелости нервной системы, а не признак спокойствия», — сказал Новокриницкий в беседе с «Газетой.ru».

К этому же можно отнести, если малыш в 1–1,5 месяца не смотрит на лицо мамы, не улыбается ей в ответ к 2–3 месяцам, редко гулит или почти не издает звуков, чтобы привлечь внимание. Иногда это просто особенность характера, и ребенок может быть здоров, но по темпераменту спокойным и медлительным. Но такие признаки могут говорить и о слабом мышечном тонусе или задержке моторного и речевого развития.

«Такие дети характеризуются малоподвижностью и отсутствием интереса к окружающему миру. Отсутствие эмоционального отклика на маму и оживления при виде близких, избегание зрительного контакта могут быть ранними признаками расстройства аутистического спектра», — объяснил медик.

Новокриницкий подчеркивает, что в этих случаях важно обратиться к специалисту вовремя и не ждать, когда станет хуже. Первые месяцы жизни очень значимы, потому что именно тогда формируется основа для будущего развития. Забота о ребенке в детстве влияет на всю его жизнь.

