В Киеве полыхает фабрика Порошенко*

В Киеве утром 6 сентября вспыхнул пожар на фабрике «Рошен», принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ). Об этом сообщил telegram-канал «Страны.ua», опубликовав фото и видео с места происшествия.
«В Киеве поднимается дым над фабрикой 'Рошен', принадлежащей Петру Порошенко», — говорится в сообщении telegram-канала. Причины и масштабы возгорания пока неизвестны, официальных комментариев от экстренных служб не поступало.
Roshen — украинское предприятие, входящее в число ведущих мировых производителей кондитерской продукции. Владельцем компании является экс-президент Украины Петр Порошенко, занимавший высший государственный пост с 2014 по 2019 год. Корпорация Roshen была создана в результате приватизации Киевской кондитерской фабрики имени Карла Маркса, проведенной в 1996 году. Данная фабрика считается одним из старейших и крупнейших кондитерских производств в столице Украины.
*Порошенко внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
