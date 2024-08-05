МВД опубликовало кадры задержания избивших боксера в Феодосии

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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
Девятерых человек, избивших боксера Дмитрия Двали, задержали Фото:

В сети появилось видео с задержанием всех избивших чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии. Соответствующие кадры опубликовало МВД.

«В Республике Крым мои коллеги установили личности и задержали всех участников происшествия, в результате которого получил тяжелые травмы известный российский спортсмен», — написала в своем telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержанными оказались девять жителей полуострова в возрасте от 21 до 31 года.

Ранее Следственный комитет РФ решил переквалифицировать дело о нападении на боксера Дмитрия Двали в уголовное дело, связанное с покушением на убийство. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.

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В сети появилось видео с задержанием всех избивших чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии. Соответствующие кадры опубликовало МВД. «В Республике Крым мои коллеги установили личности и задержали всех участников происшествия, в результате которого получил тяжелые травмы известный российский спортсмен», — написала в своем telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержанными оказались девять жителей полуострова в возрасте от 21 до 31 года. Ранее Следственный комитет РФ решил переквалифицировать дело о нападении на боксера Дмитрия Двали в уголовное дело, связанное с покушением на убийство. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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