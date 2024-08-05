Общество МВД опубликовало кадры задержания избивших боксера в Феодосии 05 августа 2024 в 17:11 Размер текста - 17 + Девятерых человек, избивших боксера Дмитрия Двали, задержали Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В сети появилось видео с задержанием всех избивших чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии. Соответствующие кадры опубликовало МВД. «В Республике Крым мои коллеги установили личности и задержали всех участников происшествия, в результате которого получил тяжелые травмы известный российский спортсмен», — написала в своем telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержанными оказались девять жителей полуострова в возрасте от 21 до 31 года. Ранее Следственный комитет РФ решил переквалифицировать дело о нападении на боксера Дмитрия Двали в уголовное дело, связанное с покушением на убийство. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В сети появилось видео с задержанием всех избивших чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии. Соответствующие кадры опубликовало МВД. «В Республике Крым мои коллеги установили личности и задержали всех участников происшествия, в результате которого получил тяжелые травмы известный российский спортсмен», — написала в своем telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержанными оказались девять жителей полуострова в возрасте от 21 до 31 года. Ранее Следственный комитет РФ решил переквалифицировать дело о нападении на боксера Дмитрия Двали в уголовное дело, связанное с покушением на убийство. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям