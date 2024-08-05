МВД опубликовало кадры задержания избивших боксера в Феодосии

В сети появилось видео с задержанием всех избивших чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии. Соответствующие кадры опубликовало МВД.
«В Республике Крым мои коллеги установили личности и задержали всех участников происшествия, в результате которого получил тяжелые травмы известный российский спортсмен», — написала в своем telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержанными оказались девять жителей полуострова в возрасте от 21 до 31 года.
Ранее Следственный комитет РФ решил переквалифицировать дело о нападении на боксера Дмитрия Двали в уголовное дело, связанное с покушением на убийство. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
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