Защита экс-начальника вещевого управления МО Демчика обжаловала арест

Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика обжаловала арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика обжаловала его в аресте для получения особо крупной взятки, переданной в военный суд», — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда. До этого уточняли, что экс-начальник Минобороны был оскорблен 2 августа, где у него были изъяты вещи.
Ранее сообщалось, что арестованный экс-глава Вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик получил взятку от директора одной организаций в размере 4 млн рублей. Также следствие установило, что ранее было заключено 26 договоров на сумму более 574 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.