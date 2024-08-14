Защита экс-начальника вещевого управления МО Демчика обжаловала арест

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Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика просит отпустить его из СИЗО Фото:

Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика обжаловала арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика обжаловала его в аресте для получения особо крупной взятки, переданной в военный суд», — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда. До этого уточняли, что экс-начальник Минобороны был оскорблен 2 августа, где у него были изъяты вещи.

Ранее сообщалось, что арестованный экс-глава Вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик получил взятку от директора одной организаций в размере 4 млн рублей. Также следствие установило, что ранее было заключено 26 договоров на сумму более 574 млн рублей.

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Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика обжаловала арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика обжаловала его в аресте для получения особо крупной взятки, переданной в военный суд», — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда. До этого уточняли, что экс-начальник Минобороны был оскорблен 2 августа, где у него были изъяты вещи. Ранее сообщалось, что арестованный экс-глава Вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик получил взятку от директора одной организаций в размере 4 млн рублей. Также следствие установило, что ранее было заключено 26 договоров на сумму более 574 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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