Защита экс-начальника вещевого управления МО Демчика обжаловала арест

14 августа 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика просит отпустить его из СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика обжаловала арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика обжаловала его в аресте для получения особо крупной взятки, переданной в военный суд», — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда. До этого уточняли, что экс-начальник Минобороны был оскорблен 2 августа, где у него были изъяты вещи. Ранее сообщалось, что арестованный экс-глава Вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик получил взятку от директора одной организаций в размере 4 млн рублей. Также следствие установило, что ранее было заключено 26 договоров на сумму более 574 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика обжаловала арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Защита экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика обжаловала его в аресте для получения особо крупной взятки, переданной в военный суд», — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда. До этого уточняли, что экс-начальник Минобороны был оскорблен 2 августа, где у него были изъяты вещи. Ранее сообщалось, что арестованный экс-глава Вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик получил взятку от директора одной организаций в размере 4 млн рублей. Также следствие установило, что ранее было заключено 26 договоров на сумму более 574 млн рублей.