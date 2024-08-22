Кондратьев: спасено 17 членов экипажа затонувшего от удара ВСУ парома на Кубани

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ВСУ ударили по парому на Кубани, начался пожар, 17 членов экипажа спасены
ВСУ ударили по парому на Кубани, начался пожар, 17 членов экипажа спасены Фото:

Спасено 17 из 19 членов экипажа затонувшего после удара ВСУ парома в порту «Кавказ» на Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек», — сообщил Кондратьев в своем telegram-канале. Он также отметил, что во избежание экологической катастрофы, на месте ЧП были установлены боновые заграждения, а поверхность воды обработана сорбентом.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по железнодорожному парому, который транспортировал 30 цистерн с топливом. В результате удара на судне возник пожар, а спустя некоторое время паром затонул, передает 360.ru. В устранении последствий ЧП приняли участие свыше 100 человек, туда также был направлен пожарный поезд, передает RT. Возгорания на территории самого порта «Кавказ» нет.

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Спасено 17 из 19 членов экипажа затонувшего после удара ВСУ парома в порту «Кавказ» на Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек», — сообщил Кондратьев в своем telegram-канале. Он также отметил, что во избежание экологической катастрофы, на месте ЧП были установлены боновые заграждения, а поверхность воды обработана сорбентом. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по железнодорожному парому, который транспортировал 30 цистерн с топливом. В результате удара на судне возник пожар, а спустя некоторое время паром затонул, передает 360.ru. В устранении последствий ЧП приняли участие свыше 100 человек, туда также был направлен пожарный поезд, передает RT. Возгорания на территории самого порта «Кавказ» нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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