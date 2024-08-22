Кондратьев: спасено 17 членов экипажа затонувшего от удара ВСУ парома на Кубани

Спасено 17 из 19 членов экипажа затонувшего после удара ВСУ парома в порту «Кавказ» на Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек», — сообщил Кондратьев в своем telegram-канале. Он также отметил, что во избежание экологической катастрофы, на месте ЧП были установлены боновые заграждения, а поверхность воды обработана сорбентом.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по железнодорожному парому, который транспортировал 30 цистерн с топливом. В результате удара на судне возник пожар, а спустя некоторое время паром затонул, передает 360.ru. В устранении последствий ЧП приняли участие свыше 100 человек, туда также был направлен пожарный поезд, передает RT. Возгорания на территории самого порта «Кавказ» нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.