Посол Антонов: США хотят снять ограничения на использование своего оружия Киевом

23 августа 2024 в 08:25 Размер текста - 17 +

США готовы дать разрешение ВСУ атаковать российскую территорию при помощи своего оружия, заявил Анатолий Антонов Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовятся к тому, чтобы снять для ВСУ все ограничения по использованию вооружения, которое Вашингтон активно отправляет Киеву. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что после того, как будет дано разрешение, Украина сможет полноценно обстреливать российскую территорию при помощи оружия НАТО. «Что сегодня делают американцы, когда поставляют оружие — они постоянно как будто даже поддразнивают нас, говоря о том, что сегодня якобы не разрешается использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории. Но в действительности они, по сути дела, готовят почву для того, чтобы, не задумываясь, в определенный момент просто снять все ограничения, которые существуют», — сказал Анатолий Антонов в разговоре с журналистами. Интервью опубликовано в telegram-канале посольства. Антонов также намекнул, что американская политика, в настоящий момент, дает понять, что США готовы воевать. Именно по этой причине они и согласовали, например, оправку истребителей F-16 Киеву, которые уже были замечены в зоне СВО. Посол РФ при США также рассказал о сложностях дипломатических взаимоотношений с Вашингтоном. Связано это с тем, что американская политика в целом — непредсказуемая. «Как поведут себя американцы [если мир завтра изменится] <…> очень трудно, очень сложно предугадать», — подытожил он. Американский экономист Джеффри Сакс подчеркивал, что конфликт на Украине уже перешел в заключительную стадию. Он уточнил, что это может привести к значительной эскалации, с учетом действий США. Однако некоторые чиновники в США по-прежнему не могут понять, зачем ВСУ в принципе атакуют российскую Курскую область, вторжение в которую и открыло финальный этап конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США готовятся к тому, чтобы снять для ВСУ все ограничения по использованию вооружения, которое Вашингтон активно отправляет Киеву. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что после того, как будет дано разрешение, Украина сможет полноценно обстреливать российскую территорию при помощи оружия НАТО. «Что сегодня делают американцы, когда поставляют оружие — они постоянно как будто даже поддразнивают нас, говоря о том, что сегодня якобы не разрешается использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории. Но в действительности они, по сути дела, готовят почву для того, чтобы, не задумываясь, в определенный момент просто снять все ограничения, которые существуют», — сказал Анатолий Антонов в разговоре с журналистами. Интервью опубликовано в telegram-канале посольства. Антонов также намекнул, что американская политика, в настоящий момент, дает понять, что США готовы воевать. Именно по этой причине они и согласовали, например, оправку истребителей F-16 Киеву, которые уже были замечены в зоне СВО. Посол РФ при США также рассказал о сложностях дипломатических взаимоотношений с Вашингтоном. Связано это с тем, что американская политика в целом — непредсказуемая. «Как поведут себя американцы [если мир завтра изменится] <…> очень трудно, очень сложно предугадать», — подытожил он. Американский экономист Джеффри Сакс подчеркивал, что конфликт на Украине уже перешел в заключительную стадию. Он уточнил, что это может привести к значительной эскалации, с учетом действий США. Однако некоторые чиновники в США по-прежнему не могут понять, зачем ВСУ в принципе атакуют российскую Курскую область, вторжение в которую и открыло финальный этап конфликта.