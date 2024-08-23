В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине

Экономист Сакс: конфликт на Украине вошел в заключительную и опасную фазу

23 августа 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

В США уверены, что конфликт на Украине вступил в финальную стадию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После того как ВСУ начали свое вторжение в Курскую область, конфликт на Украине перешел в заключительную стадию. С таким заявлением выступил экономист Джеффри Сакс. По его словам, финальная стадия будет наиболее опасной, она может привести к значительной эскалации. «Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <…> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью», — сказал Джеффри Сакс в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он также заявил, что к эскалации конфликта может привести текущая политическая обстановка в США. Сакс подчеркнул, что американское руководство ничего вразумительного не может сказать по текущей обстановке. Ранее стало известно, что США готовы предоставить Киеву очередной пакет военной помощи, передает «Национальная служба новостей». В настоящий момент основные боевые действия со стороны ВСУ проходят в Курской области. Спустя неделю продвижение украинских сил удалось остановить, однако, отмечал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, в некоторых районах солдаты противника продолжают оставаться. На днях ВС РФ подбили американский танк Abrams под Курском. В целом американские чиновники не понимают целесообразности атак на курском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После того как ВСУ начали свое вторжение в Курскую область, конфликт на Украине перешел в заключительную стадию. С таким заявлением выступил экономист Джеффри Сакс. По его словам, финальная стадия будет наиболее опасной, она может привести к значительной эскалации. «Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <…> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью», — сказал Джеффри Сакс в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он также заявил, что к эскалации конфликта может привести текущая политическая обстановка в США. Сакс подчеркнул, что американское руководство ничего вразумительного не может сказать по текущей обстановке. Ранее стало известно, что США готовы предоставить Киеву очередной пакет военной помощи, передает «Национальная служба новостей». В настоящий момент основные боевые действия со стороны ВСУ проходят в Курской области. Спустя неделю продвижение украинских сил удалось остановить, однако, отмечал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, в некоторых районах солдаты противника продолжают оставаться. На днях ВС РФ подбили американский танк Abrams под Курском. В целом американские чиновники не понимают целесообразности атак на курском направлении.