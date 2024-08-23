В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине

Экономист Сакс: конфликт на Украине вошел в заключительную и опасную фазу
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В США уверены, что конфликт на Украине вступил в финальную стадию Фото:
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После того как ВСУ начали свое вторжение в Курскую область, конфликт на Украине перешел в заключительную стадию. С таким заявлением выступил экономист Джеффри Сакс. По его словам, финальная стадия будет наиболее опасной, она может привести к значительной эскалации.

«Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <…> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью», — сказал Джеффри Сакс в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он также заявил, что к эскалации конфликта может привести текущая политическая обстановка в США. Сакс подчеркнул, что американское руководство ничего вразумительного не может сказать по текущей обстановке.

Ранее стало известно, что США готовы предоставить Киеву очередной пакет военной помощи, передает «Национальная служба новостей». В настоящий момент основные боевые действия со стороны ВСУ проходят в Курской области. Спустя неделю продвижение украинских сил удалось остановить, однако, отмечал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, в некоторых районах солдаты противника продолжают оставаться. На днях ВС РФ подбили американский танк Abrams под Курском. В целом американские чиновники не понимают целесообразности атак на курском направлении.

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После того как ВСУ начали свое вторжение в Курскую область, конфликт на Украине перешел в заключительную стадию. С таким заявлением выступил экономист Джеффри Сакс. По его словам, финальная стадия будет наиболее опасной, она может привести к значительной эскалации. «Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <…> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью», — сказал Джеффри Сакс в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он также заявил, что к эскалации конфликта может привести текущая политическая обстановка в США. Сакс подчеркнул, что американское руководство ничего вразумительного не может сказать по текущей обстановке. Ранее стало известно, что США готовы предоставить Киеву очередной пакет военной помощи, передает «Национальная служба новостей». В настоящий момент основные боевые действия со стороны ВСУ проходят в Курской области. Спустя неделю продвижение украинских сил удалось остановить, однако, отмечал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, в некоторых районах солдаты противника продолжают оставаться. На днях ВС РФ подбили американский танк Abrams под Курском. В целом американские чиновники не понимают целесообразности атак на курском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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