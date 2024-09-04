VK Видео стало работать на планшетах Android

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Приложение "VK Видео" стало доступно для пользователей планшетов Android
Приложение "VK Видео" стало доступно для пользователей планшетов Android Фото:

Пользователи планшетов на платформе Android с 4 сентября получили доступ к приложению «VK Видео». Новое приложение позволит быстро и легко находить интересующий контент с минимальными усилиями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Пользователям станет доступно приложение „VK Видео“ для Android», — говорится в пресс-релизе. Приложение предлагает ряд полезных функций, таких как создание персонализированных плейлистов, отложенный просмотр, управление уведомлениями и подписками. Также пользователи смогут регулировать качество видео в зависимости от скорости своего интернет-соединения, что делает просмотр более комфортным.

Особенностью «VK Видео» является возможность доступа к обширной библиотеке контента без необходимости авторизации. С запуском приложения пользователи смогут наслаждаться богатым видеоконтентом и легко находить то, что им действительно интересно, делая их досуг более разнообразным и увлекательным.

Ранее приложение «VK Видео» стало доступно для скачивания на iPad. Обновленная версия приложения предоставляет адаптированный интерфейс, который поддерживает как горизонтальный, так и вертикальный режимы просмотра видео, что обеспечивает удобство использования на планшетах и позволяет пользователям наслаждаться контентом в наиболее комфортном для них формате.

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Пользователи планшетов на платформе Android с 4 сентября получили доступ к приложению «VK Видео». Новое приложение позволит быстро и легко находить интересующий контент с минимальными усилиями. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Пользователям станет доступно приложение „VK Видео“ для Android», — говорится в пресс-релизе. Приложение предлагает ряд полезных функций, таких как создание персонализированных плейлистов, отложенный просмотр, управление уведомлениями и подписками. Также пользователи смогут регулировать качество видео в зависимости от скорости своего интернет-соединения, что делает просмотр более комфортным. Особенностью «VK Видео» является возможность доступа к обширной библиотеке контента без необходимости авторизации. С запуском приложения пользователи смогут наслаждаться богатым видеоконтентом и легко находить то, что им действительно интересно, делая их досуг более разнообразным и увлекательным. Ранее приложение «VK Видео» стало доступно для скачивания на iPad. Обновленная версия приложения предоставляет адаптированный интерфейс, который поддерживает как горизонтальный, так и вертикальный режимы просмотра видео, что обеспечивает удобство использования на планшетах и позволяет пользователям наслаждаться контентом в наиболее комфортном для них формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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