В Индии волки-людоеды растерзали шестерых человек

Выставка Охота и рыбалка. Москва, волк, шкура волка, чучело волка
Случаи нападения произошли в штате Уттар-Прадеш в сентябре

В индийском штате Уттар-Прадеш волки-людоеды убили шестерых человек, включая четверых детей и двух пенсионеров. Об этом сообщает портал Hindustan Times.

По данным издания, серия нападений произошла в сентябре, и тело одного из погибших детей до сих пор не найдено. Более 20 человек получили травмы в результате атак хищников.

Для поимки опасных животных была создана 21 оперативная группа лесного ведомства. Специалистам уже удалось предотвратить новое нападение: они выследили волка в момент, когда тот готовился наброситься на играющих детей, и вовремя вмешались.

Ранее в Ботсване агрессивный слон напал на путешественников, опрокинув два каноэ и ударив одну женщину хоботом. Это произошло, когда гиды слишком близко приблизились к слонихе с двумя слонятами, после чего самец погнался за лодками. Туристы чудом избежали серьезных последствий, передает «Общественная служба новостей».

