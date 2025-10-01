В Индии волки-людоеды растерзали шестерых человек

В индийском штате Уттар-Прадеш волки-людоеды убили шестерых человек, включая четверых детей и двух пенсионеров. Об этом сообщает портал Hindustan Times.
По данным издания, серия нападений произошла в сентябре, и тело одного из погибших детей до сих пор не найдено. Более 20 человек получили травмы в результате атак хищников.
Для поимки опасных животных была создана 21 оперативная группа лесного ведомства. Специалистам уже удалось предотвратить новое нападение: они выследили волка в момент, когда тот готовился наброситься на играющих детей, и вовремя вмешались.
Ранее в Ботсване агрессивный слон напал на путешественников, опрокинув два каноэ и ударив одну женщину хоботом. Это произошло, когда гиды слишком близко приблизились к слонихе с двумя слонятами, после чего самец погнался за лодками. Туристы чудом избежали серьезных последствий, передает «
