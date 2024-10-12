Лукашенко собирается «пощупать» Гомельскую область вместе с «Роснефтью»

В Белоруссии договорились с руководителем российской компании «Роснефть» Игорем Сечиным, чтобы изучить недра в Гомельской области с целью добычи нефти. Ранее там уже бурили скважины во времена СССР, но бросили это дело, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024».
«Мы договорились с руководителем „Роснефти“, что мы „пощупаем“ серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть», — заявил Лукашенко, отметив, что деньги с продажи нефти будут направлены на развитие Гомельской области. Его слова передает агентство «БЕЛТА».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Белоруссии договорились с руководителем российской компании «Роснефть» Игорем Сечиным, чтобы изучить недра в Гомельской области с целью добычи нефти. Ранее там уже бурили скважины во времена СССР, но бросили это дело, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024». «Мы договорились с руководителем „Роснефти“, что мы „пощупаем“ серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть», — заявил Лукашенко, отметив, что деньги с продажи нефти будут направлены на развитие Гомельской области. Его слова передает агентство «БЕЛТА».