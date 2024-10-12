Лукашенко собирается «пощупать» Гомельскую область вместе с «Роснефтью»

Лукашенко договорился с Сечиным, что найдет нефть в Гомельской области
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что деньги с продажи нефти из Гомельской области пойдут на ее развитие Фото:

В Белоруссии договорились с руководителем российской компании «Роснефть» Игорем Сечиным, чтобы изучить недра в Гомельской области с целью добычи нефти. Ранее там уже бурили скважины во времена СССР, но бросили это дело, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024».

«Мы договорились с руководителем „Роснефти“, что мы „пощупаем“ серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть», — заявил Лукашенко, отметив, что деньги с продажи нефти будут направлены на развитие Гомельской области. Его слова передает агентство «БЕЛТА».

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В Белоруссии договорились с руководителем российской компании «Роснефть» Игорем Сечиным, чтобы изучить недра в Гомельской области с целью добычи нефти. Ранее там уже бурили скважины во времена СССР, но бросили это дело, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024». «Мы договорились с руководителем „Роснефти“, что мы „пощупаем“ серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть», — заявил Лукашенко, отметив, что деньги с продажи нефти будут направлены на развитие Гомельской области. Его слова передает агентство «БЕЛТА».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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