Лукашенко собирается «пощупать» Гомельскую область вместе с «Роснефтью»

Лукашенко договорился с Сечиным, что найдет нефть в Гомельской области

12 октября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко заявил, что деньги с продажи нефти из Гомельской области пойдут на ее развитие Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Белоруссии договорились с руководителем российской компании «Роснефть» Игорем Сечиным, чтобы изучить недра в Гомельской области с целью добычи нефти. Ранее там уже бурили скважины во времена СССР, но бросили это дело, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024». «Мы договорились с руководителем „Роснефти“, что мы „пощупаем“ серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть», — заявил Лукашенко, отметив, что деньги с продажи нефти будут направлены на развитие Гомельской области. Его слова передает агентство « БЕЛТА». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белоруссии договорились с руководителем российской компании «Роснефть» Игорем Сечиным, чтобы изучить недра в Гомельской области с целью добычи нефти. Ранее там уже бурили скважины во времена СССР, но бросили это дело, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024». «Мы договорились с руководителем „Роснефти“, что мы „пощупаем“ серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть», — заявил Лукашенко, отметив, что деньги с продажи нефти будут направлены на развитие Гомельской области. Его слова передает агентство «БЕЛТА».