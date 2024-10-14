РФ уведомила ОЗХО о возможных химических провокациях на Украине

Россия предупредила организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу возможных провокаций на Украине. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
«Мы довели озабоченности России до сведения руководства ОЗХО по проблеме возможных провокаций на Украине. Есть указания, что какие-то химические провокации готовятся на Украине», -передает ТАСС слова Тарабрина.
Ранее Тарабрин заявил, что российская сторона недавно передала в организацию результаты расследования применения Украиной химоружия. Он добавил, что для этого есть доказательства, передает RT.
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