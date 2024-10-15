Борис Корчевников призвал бороться с порнографией ради семейных ценностей

Корчевников: нужно ограничить распространение порно ради семейных ценностей
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Борис Корчевников назвал порнозависимость болезнью
Борис Корчевников назвал порнозависимость болезнью Фото:

Порнозависимость стала своеобразной пандемией из-за легкости доступа к подобному контенту в интернете. Об этом заявил генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников на конференции, посвященной вопросам сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей.

«Порнозависимость — сегодня это болезнь, стыдная болезнь. Это практически как лудомания, как пандемия. Мы просто про это не говорим, но порнозависимость — это пандемия, потому что она доступна как никогда», — цитирует Корчевникова NEWS.ru.

Гендиректор «Спаса» также подчеркнул, что увлечение порнографическими материалами является одним из факторов, способствующих разрушению семейных отношений. Он описал ситуацию, когда подросток, используя смартфон, может одним кликом столкнуться с обилием нежелательного контента, что приводит к серьезной зависимости.

Несмотря на большое количество порнографии на просторах интернета, в июне в социальной сети Х также разрешили пользователям публиковать контент для взрослых. При этом подобные материалы не могут находиться на аватарке или баннере, а платформа установила требование помечать контент, содержащий порнографию.

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Порнозависимость стала своеобразной пандемией из-за легкости доступа к подобному контенту в интернете. Об этом заявил генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников на конференции, посвященной вопросам сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей. «Порнозависимость — сегодня это болезнь, стыдная болезнь. Это практически как лудомания, как пандемия. Мы просто про это не говорим, но порнозависимость — это пандемия, потому что она доступна как никогда», — цитирует Корчевникова NEWS.ru. Гендиректор «Спаса» также подчеркнул, что увлечение порнографическими материалами является одним из факторов, способствующих разрушению семейных отношений. Он описал ситуацию, когда подросток, используя смартфон, может одним кликом столкнуться с обилием нежелательного контента, что приводит к серьезной зависимости. Несмотря на большое количество порнографии на просторах интернета, в июне в социальной сети Х также разрешили пользователям публиковать контент для взрослых. При этом подобные материалы не могут находиться на аватарке или баннере, а платформа установила требование помечать контент, содержащий порнографию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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