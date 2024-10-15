Борис Корчевников призвал бороться с порнографией ради семейных ценностей

Порнозависимость стала своеобразной пандемией из-за легкости доступа к подобному контенту в интернете. Об этом заявил генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников на конференции, посвященной вопросам сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей.
«Порнозависимость — сегодня это болезнь, стыдная болезнь. Это практически как лудомания, как пандемия. Мы просто про это не говорим, но порнозависимость — это пандемия, потому что она доступна как никогда», — цитирует Корчевникова NEWS.ru.
Гендиректор «Спаса» также подчеркнул, что увлечение порнографическими материалами является одним из факторов, способствующих разрушению семейных отношений. Он описал ситуацию, когда подросток, используя смартфон, может одним кликом столкнуться с обилием нежелательного контента, что приводит к серьезной зависимости.
Несмотря на большое количество порнографии на просторах интернета, в июне в социальной сети Х также разрешили пользователям публиковать контент для взрослых. При этом подобные материалы не могут находиться на аватарке или баннере, а платформа установила требование помечать контент, содержащий порнографию.
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