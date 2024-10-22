Оценены перспективы китайских электромашин в России

Автомобилистам пообещали развитие рынка электромобилей из Китая
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РФПИ заключил партнерство с китайской компанией, специализирующейся на создании электромоторов и других комплектующих Фото:

Российский фонд прямых инвестиций договорился провел переговоры о партнерстве с китайским производителем и разработчиком комплектующих для электрических автомобилей. Так, компания из Китая выйдет на российский рынок для реализации проектов на местном рынке электромобилей, сообщили в фонде.

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«РФПИ поддержит выход компании на российский рынок и формирование сети локальных партнеров для дальнейших совместных инвестиций в различные проекты в российской индустрии электромобилей», — передает информацию «Интерфакс». Название компании, с которой было заключено партнерство, на данный момент не раскрывается. Однако отмечается, что компания специализируется на разработке и производстве батарей, электромоторов, а также систем управления и контроля, применяемых не только в автомобилестроении, но и в других промышленных отраслях.

Объявление о партнерстве произошло в рамках саммита БРИКС. Он проходит с 22 по 24 октября.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд инвестировал в проект создания электромобиля «Атом», производство которого размещено в России. Также РФПИ расширяет партнерство с другими компаниями в отрасли электромобилей, при этом учитываются рост спроса на высокотехнологичный транспорт.

Ранее дилеры спрогнозировали рост спроса на электромобили в конце 2024 года. Это связано с введением увеличенного утилизационного сбора для электромобилей. Также гендиректор дилера «Тесла-клуб» Алексей Еремчук заявил, что в начале осени стоимость электрических машин из Китая снизилась на 15%, передает «Национальная служба новостей».

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Российский фонд прямых инвестиций договорился провел переговоры о партнерстве с китайским производителем и разработчиком комплектующих для электрических автомобилей. Так, компания из Китая выйдет на российский рынок для реализации проектов на местном рынке электромобилей, сообщили в фонде. «РФПИ поддержит выход компании на российский рынок и формирование сети локальных партнеров для дальнейших совместных инвестиций в различные проекты в российской индустрии электромобилей», — передает информацию «Интерфакс». Название компании, с которой было заключено партнерство, на данный момент не раскрывается. Однако отмечается, что компания специализируется на разработке и производстве батарей, электромоторов, а также систем управления и контроля, применяемых не только в автомобилестроении, но и в других промышленных отраслях. Объявление о партнерстве произошло в рамках саммита БРИКС. Он проходит с 22 по 24 октября. Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд инвестировал в проект создания электромобиля «Атом», производство которого размещено в России. Также РФПИ расширяет партнерство с другими компаниями в отрасли электромобилей, при этом учитываются рост спроса на высокотехнологичный транспорт. Ранее дилеры спрогнозировали рост спроса на электромобили в конце 2024 года. Это связано с введением увеличенного утилизационного сбора для электромобилей. Также гендиректор дилера «Тесла-клуб» Алексей Еремчук заявил, что в начале осени стоимость электрических машин из Китая снизилась на 15%, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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