Оценены перспективы китайских электромашин в России

Автомобилистам пообещали развитие рынка электромобилей из Китая

22 октября 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

РФПИ заключил партнерство с китайской компанией, специализирующейся на создании электромоторов и других комплектующих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский фонд прямых инвестиций договорился провел переговоры о партнерстве с китайским производителем и разработчиком комплектующих для электрических автомобилей. Так, компания из Китая выйдет на российский рынок для реализации проектов на местном рынке электромобилей, сообщили в фонде. Новость по теме Какие китайские машины появятся в России: топ-5 самых громких новинок «РФПИ поддержит выход компании на российский рынок и формирование сети локальных партнеров для дальнейших совместных инвестиций в различные проекты в российской индустрии электромобилей», — передает информацию «Интерфакс». Название компании, с которой было заключено партнерство, на данный момент не раскрывается. Однако отмечается, что компания специализируется на разработке и производстве батарей, электромоторов, а также систем управления и контроля, применяемых не только в автомобилестроении, но и в других промышленных отраслях. Объявление о партнерстве произошло в рамках саммита БРИКС. Он проходит с 22 по 24 октября. Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд инвестировал в проект создания электромобиля «Атом», производство которого размещено в России. Также РФПИ расширяет партнерство с другими компаниями в отрасли электромобилей, при этом учитываются рост спроса на высокотехнологичный транспорт. Ранее дилеры спрогнозировали рост спроса на электромобили в конце 2024 года. Это связано с введением увеличенного утилизационного сбора для электромобилей. Также гендиректор дилера «Тесла-клуб» Алексей Еремчук заявил, что в начале осени стоимость электрических машин из Китая снизилась на 15%, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский фонд прямых инвестиций договорился провел переговоры о партнерстве с китайским производителем и разработчиком комплектующих для электрических автомобилей. Так, компания из Китая выйдет на российский рынок для реализации проектов на местном рынке электромобилей, сообщили в фонде. «РФПИ поддержит выход компании на российский рынок и формирование сети локальных партнеров для дальнейших совместных инвестиций в различные проекты в российской индустрии электромобилей», — передает информацию «Интерфакс». Название компании, с которой было заключено партнерство, на данный момент не раскрывается. Однако отмечается, что компания специализируется на разработке и производстве батарей, электромоторов, а также систем управления и контроля, применяемых не только в автомобилестроении, но и в других промышленных отраслях. Объявление о партнерстве произошло в рамках саммита БРИКС. Он проходит с 22 по 24 октября. Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд инвестировал в проект создания электромобиля «Атом», производство которого размещено в России. Также РФПИ расширяет партнерство с другими компаниями в отрасли электромобилей, при этом учитываются рост спроса на высокотехнологичный транспорт. Ранее дилеры спрогнозировали рост спроса на электромобили в конце 2024 года. Это связано с введением увеличенного утилизационного сбора для электромобилей. Также гендиректор дилера «Тесла-клуб» Алексей Еремчук заявил, что в начале осени стоимость электрических машин из Китая снизилась на 15%, передает «Национальная служба новостей».