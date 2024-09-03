Какие китайские машины появятся в России: топ-5 самых громких новинок

В Чэнду проходит крупнейшая выставка автомобилей Motor Show Chengdu

03 сентября 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Электрифицированный внедорожник M-Hero был представлен на выставке в КНР в гибридной версии Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Globallookpress В Китае проходит международная выставка автомобилей и аксессуаров Motor Show Chengdu. Мероприятие, считающееся одним из крупнейших событий автопрома, проходит в городе Чэнду. На стендах были представлены новинки, которые в будущем планируют оказаться и на российском рынке. URA.RU приводит топ-5 таких автомобилей. Zeekr 7X Кроссовер Zeekr 7X уже успели окрестить в автомобильных кругах как потенциального конкурента американской Tesla Model Y, передают авторы Autonews.ru. Новый электромобиль поступит в продажу в Китае в конце сентября, а к концу 2024 года планируется начать экспорт на международные рынки, включая российский. Внешне 7X напоминает увеличенную версию электроседана Zeekr 007, который уже предлагается в салонах от 4,5 миллиона рублей. Особенности дизайна включают измененное оформление задних стоек и характерный аэродинамический элемент на задней двери. Кроссовер оснащен 800-вольтовой электросистемой, базовая модель которой может зарядиться до 80% за 10,5 минут и обеспечить дальность пробега до 605 км. В полной комплектации электромобиль способен проехать до 780 км без подзарядки. Мощность силовой установки, унаследованной от Zeekr 007, составляет 416 лошадиных сил для версии с задним приводом и 646 лошадиных сил для полноприводной модификации. В Китае проходит выставка Motor Show Chengdu, на которой представлены потенциальные для российского рынка автомобили Фото: Tang Wenhao/XinHua/Globallookpress Voyah Courage Кроссовер Zhiyin, который на международном рынке будет известен под именем Courage, создан на новой платформе, разработанной специально для электромобилей. Этот автомобиль скоро появится в продаже на китайском рынке и представит собой более доступную альтернативу модели Voyah Free. Модель расширит линейку продукции китайского бренда в России. Представители компании-дистрибьютора Voyah в России сообщили Autonews.ru, что новый автомобиль будет доступен для российских покупателей после прохождения процедуры сертификации. Базовая модель Courage будет оснащена электромотором мощностью 292 лошадиные силы на задней оси, а более мощная версия предложит двигатель с мощностью 313 лошадиных сил. Вариант с полным приводом получит дополнительный мотор на передней оси, обеспечивая общую мощность в 436 лошадиных сил. Автомобиль сможет проехать от 570 до 901 км на одной зарядке. Максимальная скорость кроссовера ограничена 204 км/ч. Chery Tiggo 7 Plus Обновленная версия модели появится на китайском рынке осенью 2024 года. В Россию, предварительно, она прибудет не ранее следующего года. Новая модель будет отличаться от текущей версии Tiggo 7 Pro Max, доступной в России, уникальной радиаторной решеткой, переработанным дизайном передней оптики. Также одно из отличий — соединенные задние фонари с графическим оформлением. Под капотом кроссовера расположится 1,6-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 197 лошадиных сил и крутящим моментом 290 Нм, сочетающийся с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. При этом технические средства автомобилей, которые будут потенциально представлены на российском рынке, пока неизвестны. Changan CS75 Plus Четвертое поколение кроссовера Changan CS75 Plus выйдет на китайский рынок в следующем месяце, в то время как в России анонсировали продажи третьего поколения модели с передним приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Запуск новинки в России запланирован на октябрь 2024 года. Новая версия, дебютировавшая в Чэнду, оснащена тремя взаимосвязанными интерактивными дисплеями на панели приборов, формирующими единый многофункциональный комплекс. Селектор переключения передач интегрирован в руль, который также оснащен сенсорным управлением для различных функций автомобиля. Экстерьер четвертого поколения CS75 Plus выполнен в духе семейства Uni, выделяющегося своими характерными гранями. Особенность модели — объемная радиаторная решетка, выразительной светотехникой и скатной крышей. Привод новинки осуществляется за счет 191-сильного бензинового двигателя, работающего в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией, направляющей мощность на передние колеса. Выставка проходит с 30 августа по 8 сентября 2024 года Фото: Tang Wenhao/XinHua/Globallookpress M-Hero M800 Электрифицированный внедорожник M-Hero, который в российской рознице предлагается по цене 15 миллионов рублей, теперь имеет новую модификацию, созданную силами немецкого тюнинг-ателье Lorinser. Ателье, известное своим сотрудничеством с брендом Mercedes-Benz, оснастило M-Hero защитным кузовным обвесом, эксклюзивными бамперами, расширителями колесных арок, порогами и крышей с лестницей и дополнительными светильниками. Также внедорожник получил массивное антикрыло и колесные диски с уникальным дизайном. С точки зрения технических характеристик, модифицированный полноприводный внедорожник сохранил свои основные параметры. На выставке была представлена гибридная версия автомобиля с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем. Максимальная скорость модели M800 составляет 170 км/ч. Это меньше стандартной версии M-Hero, способной развивать до 191 км/ч. На данный момент официальный дистрибьютор M-Hero не объявил о начале продаж новой версии на российском рынке. Однако не исключено, что в ближайшем будущем покупатели смогут заказать обновленный «китайский Hummer», подытоживают эксперты Autonews. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Китае проходит международная выставка автомобилей и аксессуаров Motor Show Chengdu. Мероприятие, считающееся одним из крупнейших событий автопрома, проходит в городе Чэнду. На стендах были представлены новинки, которые в будущем планируют оказаться и на российском рынке. URA.RU приводит топ-5 таких автомобилей. Кроссовер Zeekr 7X уже успели окрестить в автомобильных кругах как потенциального конкурента американской Tesla Model Y, передают авторы Autonews.ru. Новый электромобиль поступит в продажу в Китае в конце сентября, а к концу 2024 года планируется начать экспорт на международные рынки, включая российский. Внешне 7X напоминает увеличенную версию электроседана Zeekr 007, который уже предлагается в салонах от 4,5 миллиона рублей. Особенности дизайна включают измененное оформление задних стоек и характерный аэродинамический элемент на задней двери. Кроссовер оснащен 800-вольтовой электросистемой, базовая модель которой может зарядиться до 80% за 10,5 минут и обеспечить дальность пробега до 605 км. В полной комплектации электромобиль способен проехать до 780 км без подзарядки. Мощность силовой установки, унаследованной от Zeekr 007, составляет 416 лошадиных сил для версии с задним приводом и 646 лошадиных сил для полноприводной модификации. Кроссовер Zhiyin, который на международном рынке будет известен под именем Courage, создан на новой платформе, разработанной специально для электромобилей. Этот автомобиль скоро появится в продаже на китайском рынке и представит собой более доступную альтернативу модели Voyah Free. Модель расширит линейку продукции китайского бренда в России. Представители компании-дистрибьютора Voyah в России сообщили Autonews.ru, что новый автомобиль будет доступен для российских покупателей после прохождения процедуры сертификации. Базовая модель Courage будет оснащена электромотором мощностью 292 лошадиные силы на задней оси, а более мощная версия предложит двигатель с мощностью 313 лошадиных сил. Вариант с полным приводом получит дополнительный мотор на передней оси, обеспечивая общую мощность в 436 лошадиных сил. Автомобиль сможет проехать от 570 до 901 км на одной зарядке. Максимальная скорость кроссовера ограничена 204 км/ч. Обновленная версия модели появится на китайском рынке осенью 2024 года. В Россию, предварительно, она прибудет не ранее следующего года. Новая модель будет отличаться от текущей версии Tiggo 7 Pro Max, доступной в России, уникальной радиаторной решеткой, переработанным дизайном передней оптики. Также одно из отличий — соединенные задние фонари с графическим оформлением. Под капотом кроссовера расположится 1,6-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 197 лошадиных сил и крутящим моментом 290 Нм, сочетающийся с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. При этом технические средства автомобилей, которые будут потенциально представлены на российском рынке, пока неизвестны. Четвертое поколение кроссовера Changan CS75 Plus выйдет на китайский рынок в следующем месяце, в то время как в России анонсировали продажи третьего поколения модели с передним приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Запуск новинки в России запланирован на октябрь 2024 года. Новая версия, дебютировавшая в Чэнду, оснащена тремя взаимосвязанными интерактивными дисплеями на панели приборов, формирующими единый многофункциональный комплекс. Селектор переключения передач интегрирован в руль, который также оснащен сенсорным управлением для различных функций автомобиля. Экстерьер четвертого поколения CS75 Plus выполнен в духе семейства Uni, выделяющегося своими характерными гранями. Особенность модели — объемная радиаторная решетка, выразительной светотехникой и скатной крышей. Привод новинки осуществляется за счет 191-сильного бензинового двигателя, работающего в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией, направляющей мощность на передние колеса. Электрифицированный внедорожник M-Hero, который в российской рознице предлагается по цене 15 миллионов рублей, теперь имеет новую модификацию, созданную силами немецкого тюнинг-ателье Lorinser. Ателье, известное своим сотрудничеством с брендом Mercedes-Benz, оснастило M-Hero защитным кузовным обвесом, эксклюзивными бамперами, расширителями колесных арок, порогами и крышей с лестницей и дополнительными светильниками. Также внедорожник получил массивное антикрыло и колесные диски с уникальным дизайном. С точки зрения технических характеристик, модифицированный полноприводный внедорожник сохранил свои основные параметры. На выставке была представлена гибридная версия автомобиля с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем. Максимальная скорость модели M800 составляет 170 км/ч. Это меньше стандартной версии M-Hero, способной развивать до 191 км/ч. На данный момент официальный дистрибьютор M-Hero не объявил о начале продаж новой версии на российском рынке. Однако не исключено, что в ближайшем будущем покупатели смогут заказать обновленный «китайский Hummer», подытоживают эксперты Autonews.