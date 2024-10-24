Украинский военком потребовал за отсрочку от армии тонну солярки

Начальник Тернопольского районного военкомата предложил призывнику оформить отсрочку от военной службы за тысячу литров дизельного горючего Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
«Сотрудники ГБР предъявили обвинение начальнику Тернопольского военкомата. Чиновник требовал у предпринимателя неправомерную выгоду за отсрочку от призыва на военную службу <...> — тысячу литров дизельного горючего», — сообщает ГБР в своем telegram-канале.
В ведомстве добавили, что гражданин имел право законно получить отсрочку, так как проходил обучение на дневном отделении. Стоимость требуемых начальником военкомата тысячи литров составляет около 1,5 тысячи долларов.
Ранее стало известно об усилении мобилизации на Украине. Издание «Страна.ua»»» сообщило, что у украинцев, уклоняющихся от службы, массово заблокировали банковские счета по запросам территориальных центров комплектования и соцподдержки, передает 360.ru. По информации кредитных организаций, счета арестованы по распоряжению Минюста Украины.
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