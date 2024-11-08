08 ноября 2024

WSJ: Макрон сразу после выборов обратился к Трампу с просьбой по поводу Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Елисейском дворце положительно охарактеризовали беседу Макрона с Трампом
В Елисейском дворце положительно охарактеризовали беседу Макрона с Трампом Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом пытался убедить его добиться конкретных уступок от России по вопросу украинского конфликта. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием переговоров.

«С момента победы Трампа на выборах он разговаривал со многими лидерами ЕС. По словам источников, проинформированных о разговоре, в ходе 25-минутного звонка в среду Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля...», — сообщает WSJ. Издание также пишет, что Трамп в ходе разговора вел себя уклончиво, давал мало ответов и старался задавать больше вопросов.

Елисейский дворец 6 октября оценил разговор Макрона и Трампа как «очень хороший». Ранее Трамп заявлял о своей способности решить украинский конфликт за один день, однако его подход и комментарии на этот счет вызывали скепсис как в России, так и на Западе. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обещания Трампа «преувеличением».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом пытался убедить его добиться конкретных уступок от России по вопросу украинского конфликта. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием переговоров. «С момента победы Трампа на выборах он разговаривал со многими лидерами ЕС. По словам источников, проинформированных о разговоре, в ходе 25-минутного звонка в среду Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля...», — сообщает WSJ. Издание также пишет, что Трамп в ходе разговора вел себя уклончиво, давал мало ответов и старался задавать больше вопросов. Елисейский дворец 6 октября оценил разговор Макрона и Трампа как «очень хороший». Ранее Трамп заявлял о своей способности решить украинский конфликт за один день, однако его подход и комментарии на этот счет вызывали скепсис как в России, так и на Западе. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обещания Трампа «преувеличением».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...