WSJ: Макрон сразу после выборов обратился к Трампу с просьбой по поводу Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом пытался убедить его добиться конкретных уступок от России по вопросу украинского конфликта. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием переговоров.
«С момента победы Трампа на выборах он разговаривал со многими лидерами ЕС. По словам источников, проинформированных о разговоре, в ходе 25-минутного звонка в среду Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля...», — сообщает WSJ. Издание также пишет, что Трамп в ходе разговора вел себя уклончиво, давал мало ответов и старался задавать больше вопросов.
Елисейский дворец 6 октября оценил разговор Макрона и Трампа как «очень хороший». Ранее Трамп заявлял о своей способности решить украинский конфликт за один день, однако его подход и комментарии на этот счет вызывали скепсис как в России, так и на Западе. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обещания Трампа «преувеличением».
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