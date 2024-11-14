На Западе раскрыли, почему США отказали ВСУ в дальнобойных ударах по РФ

Bloomberg: США считают, что удары Украины по России дадут ограниченный эффект

14 ноября 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Джо Байден по-прежнему против нанесения ударов по России, пишет Bloomberg Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не дали разрешения ВСУ использовать дальнобойное оружие для атак на российскую территорию по причине того, что такие удары имеют минимальное влияние на ход боевых действий, но могут значительно увеличить риск эскалации конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Удары по России окажут ограниченное влияние на поле боя и не стоят риска эскалации конфликта», — говорится в материале агентства . Там добавили, что, несмотря на просьбы некоторых лидеров Евросоюза (ЕС) разрешить Украине использовать западное оружие для атак на российские военные объекты, президент США Джо Байден остается противником такого решения. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, в свою очередь, заявлял, что решение о разрешении Украине наносить удары по территории РФ с использованием дальнобойного оружия НАТО уже принято. Он отметил, что сейчас продолжаются обсуждения механизма поставок этого вооружения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не дали разрешения ВСУ использовать дальнобойное оружие для атак на российскую территорию по причине того, что такие удары имеют минимальное влияние на ход боевых действий, но могут значительно увеличить риск эскалации конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Удары по России окажут ограниченное влияние на поле боя и не стоят риска эскалации конфликта», — говорится в материале агентства. Там добавили, что, несмотря на просьбы некоторых лидеров Евросоюза (ЕС) разрешить Украине использовать западное оружие для атак на российские военные объекты, президент США Джо Байден остается противником такого решения. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, в свою очередь, заявлял, что решение о разрешении Украине наносить удары по территории РФ с использованием дальнобойного оружия НАТО уже принято. Он отметил, что сейчас продолжаются обсуждения механизма поставок этого вооружения.