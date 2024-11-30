Рябков рассказал, как США вредят сами себе

Действия США, направленные против России, ослабляют их собственную конкурентоспособность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя запрет на импорт российского урана.
«Они, кстати, долгое время уже работают на подрыв конкурентоспособности экономик стран Евросоюза. А в данной сфере (импорт урана — прим. ТАСС) они будут подрывать в результате собственной бездумной, безответственной политики свою собственную конкурентоспособность», — передает ТАСС слова Рябкова.
Рябков подчеркнул, что политика США причиняет вред самим американцам, однако они не осознают этого. По его словам, Россию не печалит такое положение дел в Штатах.
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